İnternet dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri hâline gelen ChatGPT, yetenekleri ile de âdeta göz dolduruyor. Peki artık herkesin kullandığı bu yapay zekâ aracından yüksek verim nasıl alabilir, yazılarınızı nasıl daha kaliteli hâle getirebilirsiniz? Bunun yolu, doğru prompt vermekten geçiyor.

İster eğitim isterseniz de günlük hayatınızda kullanın, vereceğimiz taktikler sayesinde yapay zekâ ile olan etkileşimlerinizin kalitesini arttırabilir, farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

ChatGPT’nin verdiği yanıtların kalitesi ve doğruluğu da büyük ölçüde kullanıcı tarafından verilen promptlara bağlı olunca etkileyici sorular sormanız gerek.

Neden doğru prompt vermek önemli?

Eğer içeriğinizin kaliteli olmasını istiyorsanız doğru promptlar ile istediğiniz bilgiye daha hızlı ve doğru şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca belirsiz veya yanlış yönlendirici promptlar, yanlış veya yetersiz yanıtlara da yol açabiliyor. Bu da zaman kaybı ve yanlış bilgilendirilme nedenlerinden biri. Doğru promptlar vermek hem zamanınızı hem de enerjinizi korumanıza yardımcı olacak.

Eylem sözleriyle başlayın.

Eylem sözleriyle başlamak, talebinizi daha dinamik ve net hâle getirir. Bu, ChatGPT'nin ne yapması gerektiğini hızlıca anlamasına da yardımcı olur.

Örnek:

Kötü prompt: "Python'da döngüler hakkında bilgi."

İyi prompt: "Açıkla: Python'da for ve while döngülerinin kullanımını örneklerle göster."

Açık ve net olun

Sorunuzu mümkün olduğunca spesifik ve net bir şekilde formüle edin. Ne istediğinizi açıkça belirtmek, ChatGPT'nin yanıtını daha hedefli ve kullanışlı hâle getirir.

Örnek:

Kötü prompt: "İklim değişikliği."

İyi prompt: "Listele: İklim değişikliğinin 2020'lerde Avrupa tarımı üzerindeki beş olası etkisini sırala."

Anahtar kelimeleri kullanın.

Anahtar kelimeler, belirli bir konu hakkında daha doğrudan ve alakalı yanıtlar almanıza yardımcı olacak terimler. Bu kelimeler de sorunuzun veya talebinizin temel unsurlarını vurgular ve ChatGPT’nin verdiği yanıtın kalitesini ve doğruluğunu artırır.

Örnek:

Kötü prompt: "Sağlıklı yaşam hakkında bilgi ver."

İyi prompt: "Öner: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uykunun sağlıklı yaşam tarzını sürdürmedeki rolünü açıkla."

Amacınızı belirtin

ChatGPT ile etkileşime geçerken, ne tür bir yanıt veya bilgi aradığınızı açıkça ifade etmek, alacağınız yanıtın kalitesini ve kullanışlılığını önemli ölçüde artıracak etmenlerden biri. Amacınızı belirtmek, istediğiniz bilginin doğasını, derinliğini ve formatını da tanımlar.

Örnek:

Kötü prompt: "Renkler ve psikoloji."

İyi prompt: "Özetle: Renklerin insan psikolojisi üzerindeki genel etkilerini ve özellikle mavi rengin sakinleştirici etkisine dair bilimsel kanıtları sun."

Bağlam ekleyin

Promptunuza bağlam ekleyerek ChatGPT'nin daha doğru ve alakalı yanıtlar üretmesini sağlayabilirsiniz. Bu kısım özellikle karmaşık veya çok adımlı sorularda önemli.

Örnek:

Kötü prompt: "Kripto para birimleri."

İyi prompt: "Analiz et: 2021'den bu yana Bitcoin'in fiyat dalgalanmalarını ve bu dalgalanmaların olası nedenlerini incele."

Deneyin ve yineleyin

Farklı prompt yapıları da deneyin ve yanıtları gözlemleyerek iyileştirmeler yapın. Bu taktik, zamanla daha etkili promptlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Örnek:

İlk deneme: "Kediler hakkında ilginç bilgiler ver."

İyileştirme: "Listele: Kedilerin duyusal yetenekleri hakkında az bilinen beş gerçek sun."

Örnekleri kullanın.

İstediğiniz yanıt türüne örnekler eklemek, beklentinizi daha net bir şekilde iletmeye yardımcı bir başka yöntem.

Örnek:

Kötü prompt: "Japonya'daki turistik yerler."

İyi prompt: "Tanımla ve örnek ver: Japonya'daki en popüler beş turistik yerin adını ver ve her biri için kısa bir açıklama yap."

Uzunluğu belirtin.

Yanıtınızın uzunluğu hakkında özel taleplerde bulunursanız ihtiyaçlarınıza daha uygun sonuçlar alabilirsiniz.

Örnek:

Kötü prompt: "Photoshop'ta katmanlar."

İyi prompt: "Kısa özet yaz: Photoshop'taki katmanların temel işlevlerini 100 kelimeyle açıkla."

Tonu netleştirin.

Yaratıcı bir metin üretmek istiyorsanız yanıtın tonunu veya stilini de belirleyin.

Örnek:

Kötü prompt: "Bir hikâye yaz."

İyi prompt: "Yaratıcı ol: Bir kahramanın ejderhayı yenme hikâyesini, epik bir tonla ve geçmiş zaman kullanarak yaz."

Pekiştirme yapmak adına bakabileceğiniz diğer örnekler:

Kötü prompt: "Dolar düşer mi?"

"Dolar düşer mi?" İyi prompt: "Ekonomik göstergeler ışığında doların gelecek ayki performansı hakkında bir analiz yapabilir misin?"

Kötü prompt: "Yemek tarifi ver."

"Yemek tarifi ver." İyi prompt: "Akşam yemeği için dört kişilik, vejetaryen bir yemek tarifi önerir misin? Malzemeleri kolay bulunabilir olsun lütfen."

Kötü prompt: Maratona nasıl hazırlanabilirim?

Maratona nasıl hazırlanabilirim? İyi prompt: Yeni başlayan bir koşucuyum ve daha önce hiç maraton koşmadım, ancak altı ayda bir maraton koşmak istiyorum. Maratona nasıl hazırlanabilirim?

ChatGPT’ye prompt verirken dikkat edebileceğiniz diğer yöntemler:

Aynı soruyu tekrar tekrar sorun. ChatGPT yanıtı her sorunuzda değişiklik gösterecektir.

ChatGPT yanıtı her sorunuzda değişiklik gösterecektir. Konuştuğunuz sayfa açık olduğu sürece vereceği cevaplarda aynı farkındalığı korur ancak yeni bir sayfaya geçtiğinizde aynı farkındalık kaybolacaktır. O yüzden de ne zaman yeni bir konuşma başlatmanız gerektiğine dikkat edin.

başlatmanız gerektiğine dikkat edin. Genellikle 500 kelimeden sonra verilen cevaplar sizi tatmin etmez. Eğer daha spesifik bir konu yazdıracaksanız kelime sayınıza dikkat edin veya isteklerinizi parçalar hâlinde isteyin.

sizi tatmin etmez. Eğer daha spesifik bir konu yazdıracaksanız kelime sayınıza dikkat edin veya isteklerinizi parçalar hâlinde isteyin. Eğer sizi yanlış yorumluyorsa araya girin, neyi yanlış aldığını belirtin ve o şekilde devam etmesini söyleyin.

ve o şekilde devam etmesini söyleyin. Daha kaliteli ve doğru bilgiler almak istiyorsanız ChatGPT üyeliği alın.

alın. Doğruluğunu ve sizi ne kadar anladığını tespit etmek için kendisine bir makale verin, “Anladığından emin olmak için lütfen ilk üç başlığı tekrar edin.” veya “Ne demek istediğimi anladığından emin olmak için bu yüzden de burada tartışılan ana konuyu özetleyin.” deyin.

Sizin de uyguladığınız promptlar varsa yorumlarda fikir alışverişine bekliyoruz.

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