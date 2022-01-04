NVIDIA, yüksek kalite isteyen ancak çok enerji tüketmeyen yeni monitörlerini piyasaya sürüyor. Bunu nasıl mı yapıyorlar? Full HD ve 2K çözünürlükler arasında geçiş yapabilen monitörlerle. Gelin beraber göz atalım.

NVIDIA, kulağa çok mantıklı gelen bir monitörü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. NVIDIA’nın CES 2022'de tanıttığı ve piyasaya süreceği yeni G-Sync monitörler, iki çözünürlük arasında geçiş yapabilecek ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de kaliteli görüntü elde edilebilecek.

NVIDIA’nın bu yeni G-Sync monitörleri, hem 1080p hem de 1440p çözünürlüğe sahip olacak. Oyun oynarken 1440p çözünürlükte maksimum görüntü kalitesi elde edilebilecek ve normal kullanım sırasında 1080p çözünürlük ile yine iyi bir kaliteye sahip olacak ancak doğal olarak daha az enerji tüketimi olacak.

Hedef oyuncular, özellikle e-sporcular

NVIDIA, yeni G-Sync monitörlerinin, özellikle bir e-spor ekranı arayanlar için geçişi kolaylaştıracağını umuyor. Bu 27 inç’lik monitörler 360 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak ve NVIDIA’nın Reflex Analyzer sistemine sahip olacak. Monitör genel olarak Valorant, CS:GO, Rainbow Six Siege, ve PUBG gibi FPS oyuncularını düşünerek tasarlanmış.

Monitörün bir handikapı ise 27 inç ekran olmasına rağmen 1080p çözünürlüğe geçildiği sırada piksel bozulmalarını engellemek adına 25 inç’e küçülmesi ve ekranın etrafında siyah çerçeve bulunması. Siz yeni NVIDIA G-Sync monitörleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.