NVIDIA, GeForce Now Aboneliklerini Türkiye'ye Yönlendirecek

NVIDIA, bugün GeForce Now hizmetinin yurt dışındaki paketlerine üye olanlara bir e-posta gönderdi. E-postada aboneliklerin GAME+ bünyesine geçeceği belirtildi. NVIDIA'nın Türk oyuncuları yalnızca Türkiye hizmetine sınırlayacak olması büyük tepki topladı.

Bulut tabanlı oyun sistemi NVIDIA GeForce Now'ın Turkcell ortaklığıyla Türkiye'ye geldiği açıklandığında ülkemizdeki tüm oyuncular büyük bir heyecan yaşamıştı. Sunucuların ülkemize getirileceği, böylece gecikme değerlerinin en az düzeye düşürüleceği ve fiyatlandırmanın TL cinsinden yapılacak olması, bu heyecanın en temel sebepleriydi.

Dört gün önce heyecanla beklediğimiz o açıklama geldi ve NVIDIA GeForce Now'ın Türkiye fiyatları belli oldu. Fiyatlar belli oldu olmasına ancak birçok oyuncunun da hayalleri suya düştü. NVIDIA'nın hizmetinin Türkiye fiyatı, birçok oyuncu için 'pahalı' şeklinde nitelendirildi.

Türkiye dışındaki bölgelerden abonelik alınamayacak, alanların abonelikleri Türkiye'ye aktarılacak:

Premium paketinin 74,90 TL olacağını duyan oyuncular, özellikle bu fiyatın yurt dışı kura göre bile daha pahalıya denk gelmesinden yakındı. Yurt dışında aylık 5 euro olan hizmet, ülkemizde 9 euroya denk gelecek şekilde fiyatlandırıldı. Haliyle oyuncular, GeForce Now aboneliklerini Türkiye üzerinden değil, Avrupa üzerinden yapmayı mantıklı bulmuşlardı.

Fakat bugün NVIDIA tarafından tepki toplayan bir hareket yapıldı. Fiyatıyla fazlasıyla tepki toplayan şirket, Türkiye'deki oyuncuların Avrupa ve diğer bölgelerdeki aboneliklerini sonlandıracağını açıkladı. Şirket, oyunculara gönderdiği e-postada önümüzdeki haftalarda hizmet sağlayıcılarının GAME+ olarak değiştirileceğini belirtti. Yurt dışı aboneliklerde sağlayıcı NVIDIA'ydı.

E-postada aboneliklerin 3 Mayıs 2021 gün sonuna kadar kullanılmaya devam edilebileceği, bu dönüşümün sağlıklı ilerlemesi için de önümüzdeki ödeme döneminde ücret kesintisi gerçekleşmeyeceği ifade edildi. NVIDIA'nın Türk oyuncuları yalnızca Türkiye servisine sınırlamış olması, Türk oyunculardan büyük tepki topladı.

Fiyat konusuna da ucundan değinildi:

Fiyatların açıklanmasıyla 74,90 TL'lik etiketin hangi şirket tarafından belirlenmiş olduğu da bir tartışma konusuydu. Bu konuda bir Turkcell çalışanı NVIDIA'nın aslında daha yüksek bir fiyat talep ettiğini iddia etmiş, ardından NVIDIA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada servisin Turkcell tarafından işletildiği belirtilmiş, yani fiyatlardan sorumlu olarak Turkcell gösterilmişti.

Gönderilen e-postada da NVIDIA tarafından yine Turkcell'e yönelik bir açıklama yapıldı. E-postada " Bu hizmet, NVIDIA tarafından yönetilmediği için, GAME+'ın farklı üyelik seçenekleri olabileceğini lütfen aklınızda bulundurun" ifadesine yer verildi. Dolayısıyla fiyat konusunda NVIDIA, bir kez daha okları Turkcell'e yöneltti.