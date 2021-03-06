NVIDIA, GeForce Now İçin Daha Yüksek Fiyat İstemiş

Yayın dünyasının bilindik isimlerinden Jahrein, paylaştığı hikâyede GeForce Now fiyatlarına dair bir Turkcell çalışanının iddiasını dile getirdi. Çalışan, NVIDIA'nın istediği fiyat etiketinin daha da yüksek olduğunu söyledi.

Oyunculuk sektörünün geleceği olarak görülen, oyuncuların her yerde oyun oynamalarına imkân tanıyan NVIDIA GeForce Now, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de beta kullanıcılarının kaydını almaya başlamıştı. Turkcell'le gerçekleştirilen ortaklık sonucunda sunucular Türkiye'de kurulmuş, düşük seviyede ping'ler vadedilmişti.

Hizmete ön kayıt yaptıran veya yaptırmayan herkes, merakla dün yapılacak açıklamayı bekliyordu. Yurt dışında 4,99 dolar karşılığında alınabilecek olan aylık abonelik, ülkemizde kaç TL olacaktı? Dün yapılan açıklama, iyimser beklentilere bir taş çıkararak herkesin hayalini yıkmıştı.

NVIDIA'nın açıkladığı fiyat oyuncuları üzdü:

NVIDIA GeForce Now hizmetinin premium paketinin ücreti, ülkemizde 74,90 TL olarak açıklandı. Lansmana özel sunulan 3 aylık ve her ay 50 TL'ye denk gelen aylık paket bile 74,90 TL'lik fiyat etiketinin etkisini kaldırmaya yetmedi. Sonuç olarak birçok kişi fiyatlarda dolayı isyan etti, özellikle de hizmeti Türkiye'ye taşıyan Turkcell'i suçladı.

Meğer talep edilen fiyat aslında daha yüksekmiş:

Geçtiğimiz saatlerdeyse yayın dünyasının en büyük isimlerinden Jahrein, Instagram hesabından önemli bir hikâye paylaştı. Bir takipçisinden gelen mesaja yer veren Jahrein'in paylaşımında fiyatların yüksek kalmasındaki asıl karar merceğinin NVIDIA olduğu belirtiliyordu. Ancak bu yalnızca bununla sınırlı değildi.

Bunun da ötesinde kendisinin Turkcell'de çalıştığını belirten takipçi, NVIDIA'nın talep ettiği ilk fiyatın 74,90 TL'den de yüksek olduğunu söyledi. Buna göre NVIDIA, GeForce Now hizmetini 90 TL'ye sunmayı hedefliyordu. Takipçi, 90 TL'lik fiyat etiketinin zor bir şekilde ancak 74,90 TL'ye indirilebildiğini ifade etti. Jahrein'in takipçisi tarafından ortaya atılan bu iddianın doğruluğu konusunda herhangi bir kanıt bulunmuyor.