NVIDIA GTX 1650 GDDR6'nın Yeni Bir Varyantı Ortaya Çıktı

NVIDIA'nın halihazırda birçok varyantı bulunan grafik kartı GTX 1650'lere katılacak yeni bir GPU daha ortaya çıktı. GDDR6 4 GB belleğe sahip olan yeni TU116-150 modeli, orijinal GTX 1660 serisi ve GTX 1650 SUPER'de kullanılan aynı GPU'yu kullanacak.

NVIDIA'nın halihazırda birçok varyantı bulunan ekran kartı GTX 1650'nin yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. Yeni karttan bahsetmeden önce kısa bir özet geçmek gerekirse ilk olarak GDDR5 belleğe sahip TU117 GPU tabanlı GeForce 1650'yi piyasaya süren şirket, daha sonra bu modeli TU 116 GPU çekirdeğine sahip olan SUPER varyantı ile yeniledi. Ardından GDDR6 belleğe sahip güncellenmiş bir 1650 modeli yayınlandı ve bunu, Çin pazarı için TU106-125 tabanlı başka bir model takip etti.

Şimdiyse TY116-150 GPU kullanan yeni bir GTX 1650 GDDR6 varyantı ortaya çıktı. Orijinal GTX 1660 serisi ve GTX 1650 SUPER'de kullanılan aynı GPU'yu kullanan ekran kartının, mevcut modelin ikinci bir revizyonu olması bekleniyor.

GTX 1650 GDDR6 TU116 GPU neler sunuyor?

Halihazırda piyasada bulunan bir kartın revizyonu olan GTX 1650 GDDR6 TU116 GPU üzerinde 896 CUDA çekirdeği yer alıyor. 1.410 MHz temel frekans hızını ve 1.635 MHz'e kadar hız aşırtmayı desteklediği bilinen GDDR6 GPU'da yer alan bellek miktarıysa 4 GB. Bu bellek ile birlikte 12 Gbps'e kadar frekans hızı sağlanabiliyor.

Gigabyte, söz konusu bu ekran kartına GeForce GTX 1650 OC (Rev 2.0) adını verdi. Fabrika çıkışlı olarak hız aşırtmayı destekleyen kartın, aynı zamanda 90 W'ın biraz daha üzerinde bir TDP değerine sahip olacağı, çift yuvalı bir tasarımda tek bir fan soğutucu ile geleceği ve üç farklı ekran çıkışı (HDMI, DVI, Display Port) sunacağı belirtiliyor.

Son olarak kartın fiyatından da bahsetmek gerekirse GDDR6 TU116-150 varyantı, halihazırda piyasada satışa sunulan bir grafik kartının revizyonu olduğundan fiyatının 149 dolar civarında sabit kalması bekleniyor.