Apple Silicon’un Kaç Çekirdekle Geleceği Ortaya Çıktı

Apple’ın bu yılın son çeyreğinde üretimine başlaması beklenen yeni Apple Silicon yonga setlerinin çekirdek sayısı, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşıma göre Apple Silicon, toplamda 12 çekirdeğe ev sahipliği yapacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde kendi ürünleriyle ilgili oldukça heyecanlı bir açıklama yapmıştı. Şirket, kendi ürünleri için ürettikleri Apple Silicon yonga setlerinin bu yılın ilerleyen zamanlarında geleceğini açıklamış. Bu açıklamanın ardından Apple’dan yonga setlerine dair bir ses gelmemişti.

Ancak teknoloji dünyasında her zaman olduğu gibi yine bazı bilgiler ortaya çıkarılmayı başardı. Bu bilgilerden sonuncusuysa Apple Silicon yonga setinin performansının nasıl olacağını ön görmemizi sağlayacak bir bilgi oldu. Twitter’da ‘Apple RUMORs’ isimli bir kullanıcı, Apple’ın Silicon yonga setlerinin kaç çekirdeğe sahip olacağını söyledi.

Apple Silicon, 12 çekirdekle gelecek:

Twitter kullanıcısının platform üzerinde yaptığı paylaşıma göre Apple Silicon yonga setleri toplamda 12 çekirdeğe sahip olacaklar. Ancak Apple’ın A serisi yonga setleri performans ve verimlilik olarak çekirdeklere bölündüğünden, yeni yonga setlerinin nasıl bir mimariye sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Bu konu hakkında daha önce ortaya atılan bir iddiaysa yine Apple Silicon yongalarının 12 çekirdek olacağını belirtiyordu. Bu iddia, aynı zamanda yonga setinin mimarisi hakkında da ufak bir ipucu vermişti. Buna göre Apple Silicon yonga setinin 8 çekirdeği performans, 4 çekirdeğiyse verimlilik çekirdeği olacaktı.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir başka iddia da bu yonga setine yer verecek yeni MacBook Pro’nun ne zaman üretime gireceği yönündeydi. Bu iddiaya göre 13 inçlik yeni MacBook Pro, bu yılın son çeyreğinde üretilmeye başlayacak. Yani Apple Silicon çipleri de aynı süreç içinde üretilecek.

Apple’ın 12 çekirdeğe sahip olması beklenen yeni Silicon yonga seti, hem grafik hem de bilgi işleme açısından muhteşem bir performans sunacak gibi duruyor. Şirketin A12Z yonga setinde bulunan GPU’nun bile OpenCL testlerinde AMD Ryzen 5 4500U ve Intel Core i7-1065G7’deki iGPU’ları geçmeyi başardığını hatırlatalım.