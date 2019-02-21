Her ne kada Nvidia'nın GTX 1660 ve GTX 1660 Ti ekran kartlarını yayınlayacağı konuşulsa da, Turing mimarili bir ekran kartının yayınlanması söz konusu.

Nvidia GTX serisini, Turing mimarisi ve DLSS teknolojisiyle birlikte RTX serisine yaklaştırmayı planlıyor gibi gözüküyor. GTX 1650 olarak anılan bu ekran kartının, Nvidia’nın orta düzey ekran kartlarından biri olacağı ve Pascal tabanlı GTX 1050’ye benzeyeceği tahmin ediliyor.

Nvidia'nın yeni uygun fiyatlı ekran kartının 4 GB GDDR5 veya GDDR6 bellek, 128-bit bellek veriyolu ve 1.485MHz saat hızına sahip olacağı söyleniyor. GTX 1650 o kadar güçlü gözükmese de Nvidia’nın diğer düşük düzey ekran kartlarından daha iyi olacağı kesin. Daha güçlü bir donanım isteyen masaüstü bilgisayar kullanıcıları, büyük ihtimalle GTX 1660 veya RTX serisinden kartlar tercih edeceklerdir.

Turing mimarisinden biraz bahsedecek olursak, bu mimari aslında Volta mimarisinden geliyor. Ray Tracing ve Volta ile işleyen Tensor çekirdeklerinin yapısını oluşturduğu Turing, yapay zeka artılarını öne çıkarıyor ve bu da görüntü işleme kalitesini en yüksek sınırlara çıkartıyor.