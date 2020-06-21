3 RTX 30 Serisi Ekran Kartının Özellikleri Ortaya Çıktı

NVIDIA’nın yakın zamanda tanıtması beklenilen yeni RTX 3000 serisinde yer alacak 3 ekran kartının özellikleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcı, TITAN RTX, RTX 3090 ve RTX 3080’in özelliklerini paylaştı.

Günümüzde ekran kartı piyasasının lideri olarak görülen NVIDIA, yepyeni teknolojilerle bürünmüş yeni RTX ekran kartı serisini yakın bir zamanda tanıtacak. Şirketin RTX 3000 ismiyle çıkacak yeni serisi, bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre muhteşem bir performans sunmaya hazırlanıyor.

NVIDIA’nın RTX 3000 serisi hakkında bir iddia da geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden KatCorgi isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. KatCorgi, NVIDIA’nın yeni ekran kartı serisinde bulunacak 3 ekran kartının göz alıcı detaylarına paylaştığı tweette yer verdi.

Yeni RTX serisi tam bir canavar olacak:

KatCorgi, tweetinde RTX 3000 serisinde yer alacak TITAN RTX, GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 ekran kartlarının donanım özelliklerini söyledi. Paylaşıma göre seride yer alacak TITAN RTX, her serinin TITAN’ı gibi bu serinin de canavarı olacak. Ekran kartı, 19 Gbps hıza sahip 24 GB GDDR6X bellekle gelecek.

Öte yandan serinin amiral gemisi olacak NVIDIA GeForce RTX 3090, TITAN’dan daha yüksek bir bellek hızına sahip olacak. GeForce RTX 3090, 21 Gbps hızda 12 GB’lık GDDR6X bellekle bizi karşılayacak. GeForce RTX 3080’se 19 Gbps hızlı 10 GB GDDR6 bellekle alıcı bulacak.

Yeni Ampere mimarisine sahip olacak GeForce RTX 3090, bugüne kadar söylenenlere göre 5248 CUDA çekirdeğine sahip olacak. Serinin canavarı olacağını söylediğimiz TITAN RTX’teyse CUDA çekirdeği sayısı RTX 3090’a göre fazla bir farka sahip olmayacak. TITAN RTX, 5376 CUDA çekirdeğiyle gelecek.

NVIDIA’nın yeni RTX ekran kartı serisi hakkında günümüzde kesin diyebileceğimiz bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte ekran kartlarının ne zaman karşımıza çıkacağını da kesin olarak bilmiyoruz. Ancak ortaya çıkan bazı bilgilere göre yeni RTX serisi, eylül ayında NVIDIA tarafından tanıtılacak ve satışa çıkacak.