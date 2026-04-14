Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Telefonlar Gerçekten Bilgisayarlar Kadar Güçlü: iPhone ve Android İşlemcileri Üreten TSMC, 5 GHz Hızda İşlemciler Üretecek!

Apple'dan Qualcomm'a kadar birçok firmayla çalışan dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin, bu yıl mobil işlemcilerde 5.0 GHz hıza ulaşacağı açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple gibi dünyanın en büyük firmalarıyla birlikte çalışan ve onlar için çipler üreten TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaydı. Tayvan merkezli dev firma, yarı iletken teknolojileri konusunda önemli başarılara da imza atıyordu. Bunlara bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı.

TSMC’nin, bu yıl gelişmiş düğümleri sayesinde akıllı telefon yonga setlerinin saat hızlarının 5 GHz'e kadar ulaşmasını sağlayarak önemli bir kilometre taşına daha imza atacağı açıklandı. Bu da ciddi bir gelişme anlamına geliyor.

İçerikten Görseller

Tarihte ilk kez 5 GHz hıza ulaşan çipler gelecek

Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi şirketler TSMC'nin en son teknolojilerinden zaten büyük ölçüde faydalanıyordu. Bu yılın ilerleyen aylarında da tarihte ilk kez 5 GHz'e kadar tepe saat hızlarına ulaşan yeni çipler göreceğiz. Bu da Huawei gibi büyük rakiplere karşı firmayı çok öne taşımayı başaracak.

Yıllar içinde Qualcomm, MediaTek ve Apple, mükemmel performans ve verimliliğe sahip güçlü çipler sunmak için büyük bir ivme kazanmış ve TSMC bu sürecin merkezinde yer almıştı. Qualcomm’un en yeni amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Elite Gen 5, 4,61 GHz'lik bir tepe hıza ulaşabiliyordu. Önümüzdeki aylarda çıkacak Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun ise 5,0 GHz'e ulaşacağı söyleniyor. Bu artış, SoC'lerin hem tek iş parçacıklı hem de çok iş parçacıklı iş yüklerinde önemli iyileştirmeler sunacak.

Rakipleri arasındaki inanılmaz farktan da bahsetmeden geçmemek gerek. Örneğin Huawei'nin Kirin yonga setleri, Qualcomm, MediaTek ve Apple'ın sunduğu performans ve verimliliğe hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Şirketin en yeni çipi Kirin 9030 Pro’da daha 3.0 GHz’nin aşılmadığını görüyoruz. TSMC, bu yüzden farklı seviyede bir firma. Huawei de ABD yaptırımlarından dolayı TSMC ile birlikte çalışamıyor, kendi üretmek zorunda kalıyor.

İşlemci

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Donanım Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com