Intel, yeni Core Series 3 işlemcilerini resmen duyurdu. Daha erişilebilir fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen seri; Intel 18A üretim süreci, hibrit yapay zekâ desteği, modern bağlantı teknolojileri ve 5 yıllık bilgisayarlara göre kayda değer performans artışıyla geliyor.

Intel, yeni işlemci ailesiyle doğrudan üst düzey, pahalı laptopları hedef almıyor. Şirketin odağı daha çok öğrenciler, aileler, küçük işletmeler ve günlük kullanım odaklı bilgisayar arayan kullanıcılar. Yani burada amaç “en güçlü” sistemi yapmak değil; yeni nesil özellikleri daha ulaşılabilir cihazlara taşımak. Intel de seriyi tam olarak bu yüzden günlük kullanım için oyunu değiştiren yeni nesil çözüm olarak konumlandırıyor.

İşin dikkat çeken kısmı ise şu: Intel, bu seride yalnızca uygun fiyat vurgusu yapmıyor. Şirkete göre yeni Core Series 3, 5 yıllık bir bilgisayara kıyasla %47’ye kadar daha yüksek tek çekirdek, %41’e kadar daha yüksek çok çekirdek performansı ve 2,8 kata kadar daha iyi GPU tabanlı yapay zekâ performansı sunabiliyor. Kısacası Intel’in mesajı net: Eski laptop kullanıyorsanız, yükseltme için doğru zaman geldi.

Intel bu seride “amiral gemisi” değil, mantıklı yükseltme fikrini satıyor

Yeni aileyi ilginç kılan en önemli detaylardan biri, Intel’in bunu ilk hibrit AI-ready Core Series işlemci olarak tanıtması. Şirket, platform genelinde 40 TOPS’a kadar yapay zekâ performansından söz ediyor. Bu da artık daha erişilebilir sınıftaki laptoplarda bile yalnızca ofis ve tarayıcı deneyimi değil, belirli düzeyde yerel yapay zekâ iş yüklerinin de konuşulacağı anlamına geliyor.

Bağlantı tarafında da yeni seri eski usul bir güncelleme gibi görünmüyor. Intel’in verdiği bilgilere göre işlemciler, iki adede kadar Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteğiyle geliyor. Yani bütçe dostu laptop satın alan kullanıcıların, bağlantı teknolojileri tarafında “kırpılmış” bir deneyime mahkûm edilmemesi hedefleniyor. Bu da özellikle birkaç yıl cihaz değiştirmeden kullanmak isteyenler için önemli bir detay.

Teknik özellikler kâğıt üstünde mütevazı ama yeni nesil bir denge sunuyor

Intel’in paylaştığı teknik materyaller, serinin üst modellerinde 6 çekirdeğe kadar yapı, 2 performans çekirdeği + 4 düşük güç çekirdeği tasarımı, NPU 5, Xe3 grafik mimarisi ve LPDDR5x / DDR5 bellek desteği sunduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle burada gördüğümüz şey, eski giriş seviyesi anlayışından biraz daha farklı: “İdare eder” sistemler yerine, gerçekten güncel hissettiren temel laptoplar hazırlanıyor.

Öte yandan Intel’in paylaştığı verilerde pil verimliliği de özellikle öne çıkarılıyor. Şirkete göre yeni seri, önceki nesil bazı sistemlere kıyasla %64’e kadar daha düşük işlemci güç tüketimi sağlayabiliyor. Bu ifade gerçek kullanımda cihazdan cihaza değişecektir ama Intel’in burada yalnızca performans değil, sessizlik, serin çalışma ve uzun pil ömrü dengesini de anlattığı açık. Özellikle ince ve hafif laptop tarafında bu detay, güç kadar önemli olabilir.

Teknik özellikler

Model Toplam çekirdek Maks. turbo frekansı NPU GPU GPU frekansı GPU TOPS Bellek desteği Güç Intel Core 7 360 6 4.8 GHz 17 TOPS 2Xe 2.6 GHz 21 LPDDR5x 7467 / DDR5 6400, 48 GB / 64 GB’a kadar 15W / 35W Intel Core 7 350 6 4.8 GHz 17 TOPS 2Xe 2.6 GHz 21 LPDDR5x 7467 / DDR5 6400 15W / 35W Intel Core 5 330 6 4.6 GHz 16 TOPS 2Xe 2.5 GHz 20 LPDDR5x 7467 / DDR5 6400 15W / 35W Intel Core 5 320 6 4.6 GHz 16 TOPS 2Xe 2.5 GHz 20 LPDDR5x 7467 / DDR5 6400 15W / 35W Intel Core 5 315 6 4.4 GHz 15 TOPS 2Xe 2.3 GHz 18 LPDDR5x 7467 / DDR5 6400 15W / 35W Intel Core 3 304 5 4.3 GHz 15 TOPS 1Xe 2.3 GHz 9 LPDDR5x 7467 / DDR5 6400 15W / 35W

