Yarın tanıtılması beklenen NVIDA RTX 5090'ın kutusu sızdırıldı. Sızıntı, bazı özelliklerine bakış atmamızı sağlıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden olan Tüketici Elektroniği Fuarı’nın (CES) bu yılki ayağı yarın resmen başlayacak. Etkinlikte ekran kartlarından televizyonlara kadar birçok yeni duyuru göreceğiz.

NVIDIA da CES 2025’te öne çıkan markalardan olacak. Şirketin yeni ekran kartlarını yarın tanıtmasını bekliyoruz. Bugün ise gelen bilgiler, en çok merak edilen modellerden olan RTX 5090’ın sızdığını gösteriyor.

32 GB GDDR7 RAM'le geliyor!

Videocardz, NVIDIA RTX 5090’ın kutusunu içeren bir görsel elde etmeyi başardı. Bu görsel, cihaz hakkında çok bilgi sunmasa da bazı özelliklerini görmemizi sağlıyor. Örneğin 32 GB GDDR7 RAM ile geleceği görülebiliyor. Ayrıca henüz duyurulmayan Inno3D iChill X3’ü de görüyoruz.

Daha önceki sızıntılarda RTX 5090’da yine yarın tanıtılacak olan RTX 5080’in iki katı VRAM göreceğimiz belirtilmişti. 21.760 CUDA çekirdeği, 1.8 TB/s bellek bant genişliği ve RTX 4090’dan 125 watt daha fazla olan 575 watt TDP de söylentiler arasında.

Yeni GPU’nun tüm detaylarını yarınki duyurunun ardından sizlerle buluşturacağız. Şirketin, RTX 5090’ın yanı sıra RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070’i de tanıtması bekleniyor.