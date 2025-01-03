NVIDIA, YouTube kanalında dikkat çeken bir video paylaştı. Bu video, yaklaşmakta olan GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarının tasarımını gösteriyor gibi görünüyor. İşte detaylar...

Bir süredir GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarıyla gündemde olan NVIDIA, resmî YouTube kanalında bir video paylaştı. Bu video, yaklaşmakta olan ekran kartlarının tasarımlarını ilk kez görmemizi sağlamış olabilir gibi duruyor. Gelin detaylara bakalım.

NVIDIA'nın yayımladığı video, markanın yakında düzenleyeceği "LAN Partisi" etkinliği ile ilgiliydi. Videonun sonlarına doğru ise oldukça karanlık bir ortamda bulunan kasayı görüyoruz. İşte bu kasanın içerisinde de GeForce RTX 5000 serisi kartların tasarımı gösteriliyordu. En azından teknoloji dünyası, buna inanmış durumda.

NVIDIA'nın paylaştığı orijinal görüntü şöyle:

Yukarıda görebileceğiniz üzere görüntü, bu hâliyle hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak meslektaşlarımız, bu görüntü üzerinde bazı ayarlamayar yaptılar ve bu sayede ortam aydınlatmasını yükselttiler.

Yukarıdaki görüntünün aydınlatılmış versiyonu:

Görüntü aydınlatıldığı zaman ekran kartının tasarımı daha iyi anlaşılabiliyor. NVIDIA, bu yıl tasarım değişikliğine gidecek gibi görünüyor. Dilerseniz bu görüntüye biraz daha yakından bakalım:

İşte bu görüntü, NVIDIA GeForce RTX 5000'in ilk resmî görüntüsü olabilir gibi duruyor. Tabii şu an için kesinleşmiş bir şey olmadığı bilgisini özellikle paylaşalım. NVIDIA'nın gerçekleştireceği lansman, yeni ekran kartlarının tüm detaylarını gözler önüne serecektir.

NVIDIA'nın YouTube'da paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz