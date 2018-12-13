Yapay zeka donanımlarında yeniliklere ayak uydurmanın en zor yanı, her üreticinin kendi ürünlerinde farklı kriterlere dikkat etmesi. Alanın yeni olmasından dolayı, donanımları karşılaştırmak için henüz belirli kriterler oluşmamış durumda. Hangi donanımın en hızlı olduğu gibi soruların yanıtlarını vermek için bir kıyaslamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bu ihtiyaç, makine öğrenmeleri için geliştirilmiş kıyaslama platformu MLPerf ile çözüme kavuşuyor.

MLPerf; Google, Intel Baidu ve Nvidia gibi sektör devlerinin de aralarında bulunduğu birçok şirket tarafından destekleniyor. Nvidia, yaptığı açıklamayla ilk sonuçları elde ettiğini duyurdu, sonuçlar çıtayı yukarı taşımış durumda.

MLPerf v0.5 ile yapılan testlerde farklı farklı parametrelere dikkat ediliyor. Testler, ImageNet üzerinde ResNet-50 testi ile başlayıp, hafif ve ağır nesne algılama (COCO), yinelenen ve yinelenmeyen çevrim (WMT E-G), tavsiye (MovieLens-20M) ve destek öğrenimi (Mini Go) testleri ile devam ediyor.

Sonuçlara bakılınca, Nvidia donanımlarının yapay zeka pazarını domine edeceği yorumu yapılabilir. Yapay zeka çalışmalarının çoğunun Nvidia donanımları ile yapıldığı ve bunun sebebinin yalnızca fiyat/performans kriteri değil, CUDA tabanlı araçların yaygınlığı olduğu biliniyor. Şu an, yapay zeka donanımları alanında Nvidia'nın donanımları kendi kendileriyle rekabet ediyor. Elde edilecek karşılaştırma sonuçlarının, sektörü bu testlerde incelenen kriterlere doğru yöneltmesi bekleniyor.

Nvidia'nın test sonuçlarını elde etmek için DGX-1 ve ya DGX-2 süper bilgisayarlarından yararlandığını belirtelim. Yakında birçok verinin elde edilmesiyle, fiyat ve performans karşılaştırmaları netlik kazanacak gibi görünüyor.