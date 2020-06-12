Oddworld: Soulstorm PlayStation 5’e Gelecek

Kendine has dokusu ve özgün hikaye anlatımıyla büyük bir takipçi kitlesi edinen Oddworld serisinin yeni oyunu Oddworld: Soulstorm PlayStation 5’te karşımıza çıkacak.

PlayStation 5’in gelişmiş teknik özellikleri, Abe’in yolculuğunu daha önce görmediğimiz kadar büyük bir ölçekte ve daha önce hiç görmediğimiz kadar gerçekçi grafiklerle takip edebileceğiz. Oyun ciddi grafik geliştirmelerine sahip olacak.

Oddworld, insanlığın yapısındaki ironiyi kara mizahla harmanlayan bir yapım olarak biliniyor. Yeni yapımda da bu hikayelere devam edeceğiz. Abe’i yolculuğuna devam etmeye yönlendiren umudunu artık daha geniş ve daha derin bir dünyada yaşayacağız.

Kaldığımız yerden devam

Oddworld: Soulstrom’da New’N’Tasty’nin kaldığı yerden devam edeceğiz. Abe istemediği bir dönüşümün sonunda umut ışığı ve pek de tahmin edilemeyen bir kahraman olmuştu. Abe değişimin de öncüsü olmuştu.

Yeni oyunda ilk olarak sorunları çözmek için tek başımıza verdiğimiz mücadelenin önemli olduğunu ancak başkalarından da destek almamız gerektiğini öğreneceğiz. Tabii bu bir Oddworld oyunu olduğunda işler daha da sarpa saracak ve olaylar daha da garip hale gelecek.

PlayStation 4 unutulmadı

Rol yapma oyunlarından özellikler ödünç alsa da alıştığımız aksiyon bulmaca tarzını koruyan Oddworld: Soulstorm'da çöplerden bir şeyler toplayacak, ihtiyaçlarımızı görecek aletler yapacak ve yeri gelince de gizli gizli ortalığı karıştıracağız.

Yeni oyun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5’e gelecek. Oyunun tanıtım fragmanını hemen aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz PlayStation 5'e gelecek tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.