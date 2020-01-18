Yönetim ve Mühendislik Günleri 6-8 Şubat'ta ODTÜ'de

ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük iş ve kariyer etkinliklerinden biri olan Yönetim ve Mühendislik Günleri için geri sayım başladı.

Üst düzey yöneticilerin ilham verici kariyer hikayelerini anlatacağı Yönetim ve Mühendislik Günleri’nin yanı sıra bu sene YMG+, Enerji, İnşaat ve Yazılım sektörleri ile ilgili teknik oturumlarla birlikte aklındaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 1500’ü aşkın katılımcı ağırlayan ve bu yıl Garanti BBVA ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlik

Lidyana.com, Peak Games, Ace Academy, Krombera, Anibera, Bitlo.com ve Supermassive kurucu ortağı olan seri girişimci Hakan Baş,

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran,

Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış,

L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier

Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann

ve birbirinden değerli daha pek çok ismi katılımcılarla buluşturacak.

6-8 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yönetim ve Mühendislik Günleri etkinliğinin programı 25 Ocak’ta ymg.odtuvt.org.tr’de açıklanacak. Sektörün önde gelen şirketlerinin, yöneticilerin ve mühendislerin katılım göstereceği etkinlik hakkında son gelişmeleri Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz.