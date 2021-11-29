Öğrenciler İçin 'Askıda Fotokopi' Uygulaması Başlatıldı

Rize'de 1998'den beri fotokopi merkezi işleten Selin Kandemir, askıda fotokopi uygulamasını hayata geçirdi. Askıda ekmek projesi ile aynı mantığa sahip olan sistem sayesinde maddi zorluk çeken öğrencilere yardımcı olunmaya çalışılıyor.

Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir yardımlaşma ağı bulunuyor. "Askıda ekmek" olarak isimlendirilen bu sistem, bazı vatandaşların belirli sayıda ekmeğin parasını ödeyerek, bu ekmeklerin ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz bir şekilde alınmasını sağlıyor. Rize'de daha çok öğrencilerin kullandığı bir fotokopi merkezi ise bu yardımlaşma ağının kapsamını genişletmeye karar verdi. "Askıda fotokopi" uygulamasını hayata geçiren Selim Kandemir isimli vatandaş, bu sayede eğitim hayatını sürdürmeye çalışırken zorluk yaşayan öğrencilere nefes olacak gibi görünüyor.

Askıda fotokopi uygulaması, askıda ekmek ile aynı mantığa sahip. Durumu iyi olan vatandaşların yaptığı bağışlar, durumu iyi öğrenciler tarafından ücretsiz ders notu haline geliyor. "Bu işletmede askıda fotokopi çekimi uygulanmaktadır." ifadesini duvarına asan işletmeci, başlattığı projeden umutlu gibi görünüyor. Üstelik Rizeliler, bu uygulamaya ciddi anlamda destek vermeye başlamış durumdalar.

Şu ana kadar, 2.464 yaprak için bağış toplandı

Başlattığı uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Selim Kandemir, "1998 yılından bu yana Rize’de öğrencilerimize baskı sektöründe hizmet veriyoruz. 23 yıldır her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık. Biz nasıl bugüne kadar öğrencilerimize destek olduysak bizimle çalışan müşterilerimizde öğrencilerimize destek noktasında, ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize fotokopi olarak destek vermek istedi. Biz de bu olayı gerçekleştirdik. Bölgemizde fırınlarda askıda ekmek olayı nasıl oluyorsa bizde fotokopide ekonomik durumu iyi olmayan öğrenci kardeşlerimize bize gelerek fotokopi çektirdikleri zaman ücret almıyoruz. Askıdaki yaprak sayısından düşerek öğrencilere bir nevi destek oluyoruz.” dedi.

Onur Urelli isimli bir öğrenci de konuyla ilgili konuştu. Geçinmenin oldukça zor olduğunun altını çizen Urelli, bu uygulama sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin bir nebze de olsa rahat edebileceğini söyledi. Kendisinin bir öğrenci evinde kaldığını ve yaptıkları her alışverişin 500 TL civarında olduğundan bahseden Onur Urelli, bu paraya geçinmeye çalışan öğrenciler olduğunu ve askıda fotokopi ile bu tür öğrencilere destek olunacağını belirtti.