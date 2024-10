Oilstainlab isimli firma, HF-11 isimli çok güçlü süper otomobilini tanıttı. Hem elektrikli hem içten yanmalı versiyonlarla satılacak aracın fiyatı 1,8 milyon dolar ile 2,35 milyon dolar arasında değişiyor.

Her yıl düzenli olarak ilginç tasarımlara sahip aşırı pahalı süper otomobiller görüyoruz. ABD merkezli Oilstainlab de bu tarz araç çıkaran bir firma. Şirket şimdi de HF-11 ismini verdiği, inanılmaz yüksek fiyata sahip bir hiper otomobil tanıttı.

Henüz prototipi bile olmayan 2026 HF-11’e baktığımızda modern spor arabaları andıran ancak biraz tartışma yaratabilecek bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Ucundan Porsche 911’e benziyor demek mümkün. Arkası ise Jaguar F-Type’ı andırıyor. Aracın gücü ve özellikleri gerçekten dikkat çekici diyebiliriz. Gelin detaylarına bakalım.

Karşınızda 2,35 milyon dolara satılacak HF-11

Öncelikle araç çok hafif. Öyle ki sadece 907 kilogram ağırlığında. Bu da Mazda Miata gibi bir modelden daha hafif olduğu anlamına geliyor. Hafif olmasına rağmen o araçtan 3 kattan fazla daha güçlü olduğunu söylemek gerek. Tamamen karbon yapısı bunu sağlayan özelliklerinden.

Aracın boyutlarına baktığımızda 4,3 metre uzunluğa, 2,03 metre genişliğe ve 1,11 metre yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Aks mesafesi ise 2,71 metre. Versiyonuna göre 18,19 ve 20 inç olarak sunulan jantları da unutmayalım.

94 litrelik yakıt deposuna sahip araç, boyutlarına göre teknik tarafta oldukça güçlü. Öyle ki 605 beygir gücü üretebilen 4,5 litrelik manuel şanzımanla eşleştirilmiş bir altı silindirli motoru var. Ayrıca şirket, HF-11’i tamamen elektrikli bir aktarma organına da sahip olacak şekilde geliştiriyormuş. Çok daha pahalı olacak o modelde ise 850 beygir gücü olacakmış.

Araç, bir süper otomobil olsa da geri görüş kamerasından elektrikli ve ısıtmalı aynalara, ayarlanabilir direksiyon ve koltuklardan dijital dikiz aynasına kadar normal bir araçta bulunan her özellik HF-11’de de var. Her araç, 2 kaskla birlikte müşterilere verilecek. Şirket, her ne kadar küçük olsa da 190 cm’lik boya sahip birinin rahatça sığabileceğini de eklemiş.

HF-11’den yalnızca 25 adet üretilecek. Otomobilin fiyatı ise 1,8 milyon dolar (61,6 milyon TL) olarak açıklandı. Elektrikli versiyonunda ise fiyat 2,35 milyon dolar (80,5 milyon TL) gibi inanılmaz bir seviyeye çıkıyor. Şirketin planı 2025 baharında bir prototip çıkarmak ve sonrasında üretime başlamak. 25 tane bile olsa bu kadar az bilinen bir markanın bu fiyatlara aracı nasıl satacağı merak konusu.