Hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, İngilizce bilin veya bilmeyin, dünyaca ortak kullandığımız bir sözcük var: “OK”. Hepimiz kullanıyoruz ama kaçımız nereden geldiğini biliyoruz?

En popüler şarkılarda, örneğin Michael Jackson’ın ‘enivicivokke’ olarak söylediğimiz “Annie, are you OK? (Annie, iyi misin?)” şarkısında veya bir kumanda tuşunda bile karşımıza çıkabiliyor "OK" sözcüğü.

Biz de bu içeriğimizde, günlük hayatımızın her alanında olan “OK” sözcüğünün nereden geldiğine dair teorileri anlatacağız ki hem kültürlenelim hem de ortamlarda satılacak yeni bilgilerimiz olsun.

Temelden başlayalım: Nedir bu “OK” ?

Onay, kabul, anlaşma hatta rıza belirtisi olarak kullanılan “OK” kelimesinin parmakla gösterimleri bile bulunuyor. Dünyada o kadar popüler ki “gezegende en sık söylenen ya da yazılan kelime” olarak tanımlanıyor.

Hatta yalnızca “okay” olarak kalmayıp “okie dokie”, “oke”, “hokay”, “kay” gibi çeşitli alternatiflerle de kullanılıyor. Bu kadar popüler bir sözcüğün nereden geldiği ise tartışmaya açık.

İlk teori için 19. yüzyıla uzanıyoruz.

En yaygın teoriye göre, “OK”in kökeni, “oll korrect” ifadesine dayanıyor. 19. yüzyılın ortalarında, kelimeleri kısaltma modası vardı. Örneğin “going Texas (Teksas’a gitmek)” demek yerine “GT” kullanılıyordu. Kısaltılmış ifadelerin çoğu ise yazım hatalarıyla doluydu.

“Tamamıyla doğru” anlamına gelen “oll korrect” ya da “ole kurreck” ifadesi de o dönemde popüler ve argo bir deyimdi aslında. Böylece “OK” olarak kısaltılmıştı ve bu şekilde hayatımızda yer eden bir sözcük olmuştu.

Diğer bir teori ise ilginç bir şekilde Kızılderililere dayanıyor.

Kızılderili kabilesi olan Çoktavların dili “Choktaw”dı. Bu dilde “evet” ya da “tamam” kelimesinin karşılığı olarak “okeh” veya “oke” sözcüğü kullanılıyordu.

Ayrıca bu kelime, Amerikan İç Savaşı’nda da askerler arasında popülerdi. Bu yüzden “OK”in Choktaw dilinden geldiğine dair bir inanış var.

Choktaw dilinden bambaşka bir yere gidiyoruz şimdi de… Almanca, Çekçe ya da Fransızcaya ne dersiniz?

Bazı teoriler de “OK” sözcüğünün kökeninin Fransızca, Almanca veya Çekçe dillerinden geldiğine işaret ediyor.

Özellikle Almancadaki “alle korrekt (her şey doğru)” ifadesi, bu teoriyi güçlendiriyor fakat yine de kanıtlamaya yetmiyor ve bu da teoride kalıyor.

Dil bilimcilerin en çok desteklediği teori ilki. Peki size en mantıklısı hangisi geldi? Yorumlarda bekliyoruz!