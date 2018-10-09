Okami İkinci Defa Guinnes Rekorlar Kitabı'nda

Guinness Rokarlar Kitabı'na ilk defa 2006 yılında giren Okami, bu başarısını bir kez daha tekrarladı.

Birkaç ay önce Okami HD, Nintendo Switch platformu için satışa sunulmuş ve kısa sürede en çok tavsiye edilen oyunlar arasına girmeyi başarmıştı. Serinin hayranlarının bu oyundan oldukça memnun oldukları gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Zaten Guinness Rekorlar Kitabı'na girişleri de bu durumla alakalı.

Twinfinite'in haberine göre Guinness Dünya Rekorları, son New York Comic Con'daki Capcom panelinde Okami'nin başarısını resmileştirdi. Ödülün konusu ise "Başrolünde bir hayvan olan en olumlu eleştiri almış oyun."

Başrolünde bir hayvan olan çok fazla oyun zaten yok, olanların da aldıkları eleştiriler ortada. Haliyle bu ödülü verirken kıstas olarak neyi aldıkları merak uyandırıyor. Yine de bir ödüle sahip olmak güzel ve Okami gerçekten de gösterilen sevgi ve ilgiyi hak eden bir oyun.

Oyunun 2006 yılında kazandığı ilk Guinness Dünya Rekoru da oldukça ilginçti. "Ticari olarak en başarısız yılın oyunu" gibi sevdiği mi dövdüğü mü belli olmayan bir ödül de olsa, sonuçta oyuna hak ettiği değerin -en azından tanınma anlamında- verildiğini gösteriyordu. Gerçekten de Okami, oyuncularının gözünde ayrı ve özel bir yere sahip bir oyun.