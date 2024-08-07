Mete Gazoz’un şampiyonluğundan sonra okçuluğa ilgi de oldukça arttı. Olimpiyatlarda bizi temsil eden yarışmacılarımıza da baktığımızda kafalarına “kova şapka” olarak bilinen balıkçı şapkasından taktığını görüyoruz.

Bu, bir okçu için gerekli bir materyal mi? Yoksa tamamen keyfi mi takıyorlar?

Eğer öyleyse neden çoğu yarışmacıda da tenis şapkası ya da normal şapka yerine kova şapkalardan var? Bu şapkaların farkı ne?

Olimpiyatlarda okçuların şapka takmasının aslında çok önemli nedenleri var.

İlk akla gelen nedeni tabii ki açık hava etkinliklerinde Güneş ışığından korunmak için şapka takmaları. Şapka, Güneş’in doğrudan göze vurmasını engelleyerek okçunun nişan almasını ve odaklanmasını kolaylaştırıyor.

Şapkanın siperliği, parlak ışıkların ve Güneş ışınlarının gözlere doğrudan gelmesini engelleyerek gözlerin rahat olmasını da sağlıyor. Bu da okçuların daha iyi hedef almasına, daha iyi bir görüş yakalamalarına yardımcı oluyor.

Peki neden normal şapka değil de kova şapka?

Aslında bunun da sebebi çok basit. Bazı okçuların normal şapka takmaları gibi istisnalar olsa da genel olarak oku daha rahat atabilmeleri ve siper alıp yayı kirişinin şapkaya değerek dengesini bozmaması için daha rahat hareket edebilen, sert bir korumalığı olmayan kova şapkalar tercih ediliyor.

Tabii yıllar içinde bu gelenek oldukça farklı bir noktaya evrildi. Günümüzden çok önce yapılan müsabakalarda yarışmacıların farklı farklı şapkalar taktığını görüyoruz. Ancak zaman içinde en iyi kararın “bucket” olarak geçen kova şapkalar olduğunu söyleyebiliriz.

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