Merakla beklenen olimpiyatlar başladı. Atletizmden yüzmeye, jimnastikten voleybola kadar pek çok branşta dünyanın en iyi sporcuları bir araya geldiği olimpiyatlarda futbol neden popüler değil diye düşünmeden edemedik.

Futbol, 1900 Paris Olimpiyatları’nda dahil olsa da hiçbir zaman FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası kadar ilgi çekmedi.

Peki, dünya genelinde milyonlarca taraftarı olan bir spor neden olimpiyatlarda yeterince ilgi görmüyor?

Yaş sınırlaması ve yıldız oyuncuların yokluğu ilk sebep.

Olimpiyat futbol turnuvalarında erkekler için 23 yaş altı kuralı uygulanıyor ve her takım sadece üç tane 23 yaş üstü oyuncu bulundurabiliyor. Bu kural, turnuvayı genç oyuncuların gelişim alanı olarak tanımlıyor ancak bir yandan da en üst düzeydeki yıldız futbolcuların eksikliğine neden oluyor.

Taraftarlar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi yıldızları sahada görmek isterken bu kural onların olimpiyatlarda oynama olasılığını düşürüyor. Olimpiyatlardaki kadın futbol takımları için böyle bir kural olmadığını da belirtelim.

FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası gölgesinde kalıyor.

Şüphesiz ki futbolun en prestijli turnuvası FIFA Dünya Kupası. Dünya Kupası'nın tarihi, geleneği ve futbolseverler üzerindeki etkisi çok büyük. Bunun yanı sıra Avrupa Şampiyonası da dünya çapında ilgi gören bir başka turnuva. Bu turnuvalara en iyi oyuncular katılınca da epey bir yüksek rekabet düzeyi yaşanıyor.

Olimpiyat futbolu ise bu büyük turnuvaların gölgesinde kalıyor.

Hazırlıklara veya transfer sezonuna denk geliyor.

Olimpiyatlar, genellikle futbol sezonunun başında veya hazırlık döneminde düzenleniyor. Bu dönemde kulüp takımları, yeni sezon hazırlıklarını yapıyor veya transfer süreçleri yaşanıyor. Kulüpler, oyuncularının sakatlanma riski ve sezon başı antrenmanlarını kaçırmalarından dolayı da sporcuların olimpiyatlara katılmalarını istemeyebiliyor.

Ya da futbolcular antrenman yapamadan sezona başlamak zorunda kalıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı da güçlü kadroların oluşması engelleniyor.

Medya ve pazarlama stratejileri de işin içine giriyor.

Olimpiyat Oyunları'nın genel medya ilgisi yüksek ancak futbol özelinde aynı durum geçerli değil. FIFA ve UEFA, kendi turnuvalarını tanıtmak ve pazarlamak için büyük bütçeler ayırıyor. Olimpiyat futbolu ise bu bütçeler ve stratejilerle başa çıkmakta zorlanıyor. Bu durum da izleyici ve taraftar ilgisini de etkiliyor.

Sonuç olarak, futbolun olimpiyatlarda hak ettiği ilgiyi görmemesi, bu sporu ve turnuvayı değersiz kılmıyor. Aksine, genç yeteneklere şans tanıyan ve geleceğin yıldızlarını sahneye çıkaran bir arena olarak değerli bir işlev görüyor.

Yine de bir gün olimpiyat futbolunun da FIFA Dünya Kupası kadar prestijli ve ilgi çekici bir turnuva hâline gelmesi umut ediyoruz.

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