İnsanlar okçuların oku attıktan sonra yaylarını döndürerek gösteriş yaptıklarını düşünüyor. Aslında bu hareketin ardında oldukça önemli bir sebep yatıyor!

Okçuların hedefi vurduktan sonra yaylarını döndürdüğünü fark etmişsinizdir.

Bu hareket, sadece bir gösteriş mi yoksa ardında daha derin bir anlam mı yatıyor?

Peki, okçular yaylarını neden döndürüyorlar?

Okçular, yayı ellerinde tamamen kavramazlar. Eğer yayı sıkıca kavrarsanız, yayda gerilim ve burulma oluşur ki bu da hedefi kaçırmanıza neden olabilir.

Okçular, yayı ellerinden düşmemesi için ellerine bağlarlar. Okçuların bu yöntemi kullanmasının nedeni, atıştan sonra yaydan gelen kuvvetin yayı ellerinden çekip yere düşürmesini engellemektir.

Atıştan sonra okçu yayı bırakır ve yay, sapan tarafından tutulur. Yayın atıştan sonra dönmesinin sebebi ise stabilizatörler üzerindeki ağırlıklardır. Bu ağırlıklar ve yer çekimi, yayı okçunun eli etrafında döndürür.

Gösteriş değil, teknik bir zorunluluk!

Bu hareket, okçuların yayı ellerinde doğru şekilde tutmasını sağlar ve atışın hassasiyetini korur. Bu sayede okçular, hedefi tam isabetle vurabilirler. Yani okçuların yaylarını döndürmeleri bir gösteriş değil, başarılı atışın ardındaki teknik bir zorunluluktur.

Oku attıktan sonra yayı tutmak, yay üzerinde dönme hareketine sebep olabilir. Hareket belki hissedilmeyebilir ama uzun mesafelerde okun sapmasına neden olur ve okçunun puan kaybetmesine yol açar.

Yayı serbest bıraktıktan sonra tutmak, okçunun kolunda gerilim yaratır ve atışın doğruluğunu etkiler. Evet, bu küçük teknik detaylar okçuların olimpiyat seviyesindeki performanslarında büyük farklar yaratabilir.

Okçunun yayını serbest bırakması ve dönmesine izin vermesi, atış sırasında oluşabilecek gerilimi en aza indirir ve böylece okun hedefe tam isabetle ulaşmasını sağlar.

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