Daha önce eşi benzeri görülmemiş olayda, 2021'de hayatını kaybeden Christopher Pelkey'in kız kardeşi, abisinin deepfake videosunu mahkemede kullanmayı tercih etti.

ABD’de bir mahkeme salonunda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. 2021’de yaşanan bir olayda hayatını kaybeden Christopher Pelkey'in yapay zekâ ile yaratılmış deepfake avatarı, sanığın ceza duruşmasında söz aldı. Bu sıra dışı yöntem, mağdurun ailesi tarafından önerildi ve yargıçın kabul etmesi üzerine mahkemede yer verildi.

Pelkey'in kız kardeşi, iki yıl boyunca kardeşinin anısına etkili bir ifade yazmaya çalıştığını ancak bir türlü ifadesini yeterli bulamadığını belirtti. Bu çıkmazın ardından onun adına doğrudan konuşabilecek bir yapay zekâ avatarı oluşturma fikrine sıcak baktı.

Ölen kardeşinin deepfake ile ifade vermesini sağladı

İfadeyi komple kendisi yazdı ve yargıça da “Onun da böyle düşüneceğinden eminim.” dedi. Mahkemede izletilen videoda Pelkey'nin dijital sureti, sanık Gabriel Horcasitas’a seslendi: “Başka bir hayatta muhtemelen arkadaş olabilirdik. Ben affetmeye inanırım.”

Yargıç Todd Lang, bu ifadeyi dikkate aldı ve cinayet sanığı Horcasitas'a 10 yıl hapis cezası verdi. Yargıç Lang, “Pelkey'in söylediklerini duydum ve ben de karakterini yansıttığını düşünüyorum.” dedi.

Uzmanlar "tehlikeli bir emsal" oluşturabileceğini söylüyor

Yine de bu teknoloji her zaman olduuğ gibi ciddi hukuki ve etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sanığın avukatı Jason Lamm, mahkeme salonunda yapay zekâyla yaratılmış birinin konuşturulmasının temyizde sorun teşkil edebileceğini belirtti. Nitekim dava, daha önce de usule ilişkin nedenlerle yeniden görülmüştü.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden hukuk profesörü Gary Marchant ise deepfake kullanımının yargı sisteminde "tehlikeli bir emsal" oluşturabileceğini söylüyor. "Ölü biri konuşamaz." diyor ve ekliyor: "Eğer ki ölmüş birini konuşturursanız bir noktada önüne geçemezsiniz."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mahkemelerde bu tarz deepfake videolara müsaade edilmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.