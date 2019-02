Ölerek Avengers: Endgame’i İzlememizi Sağlayan 5 Karakter

Marvel evreninde hemen unutulmuş ancak seriyi ciddi şekilde etkilemiş karakterler mevcut. Biz de bu karakterleri sizler için derledik.

Marvel evreninde yüzlerce karakter bulunuyor ancak bu karakterlerden bazıları, ekran süresi olarak öne çıkmasa da hikayeyi derinden etkiledi. Bugün en sevilen karakterleri görmemizin sebeplerinde olan bu karakterler gerek buluşları, gerek öğretileri, gerekse de yaptıkları fedakarlıklar sonucunda bugün geri sayımını yaptığımız “Endgame” filmini izlememize olanak sağladılar. Biz de bugün bu karakterleri inceleyeceğiz.

Dr. Abraham Erskine

Marvel evreninde çığır açan serumun üreticisi Dr. Abraham Erskine, aynı zamanda Steve Rogers’ı da eski çelimsiz halinden Kaptan Amerika’ya dönüştürdü. Süper Asker Serumu sayesinde seriye büyük bir katkıda bulunan Erskine, başarılı deneyinin sonucunda HYDRA’nın baş suikastçılarından Heinz Kruger tarafından öldürüldü.

Ho Yinsen

Tony Stark’ın hayatını kurtardığını söylesek yeterli olacak bir diğer karakterimiz ise Ho Yinsen. Tony Stark ile kaçırılıp bir mağarada tutsak tutulan Yinsen, seri için büyük bir önem arz ediyor.

Patlamada yaralanan Tony Stark’ın sağlığından sorumlu Yinsen, Stark’ın kalbine yakın konumda bulunan şarapnel parçacıklarını bir elektromıknatıs ile uzaklaştırdı. Aynı zamanda ilk zırhın yapımına da yardımcı olan Yinsen, zırha güç verilirken zaman kazanmak için kendini feda etti.

Odin

Thor ve Hela’nın babası, Asgard’ın kralı olan Odin aynı zamanda da Loki’nin de manevi babası. Seriyi Thor ve Loki ile ciddi anlamda etkileyen Odin, kayboluşunun ardından çocukları tarafından bulundu. Evlatlarına veda etmesinin ardından enerjiye dönüşerek Valhalla’ya göç eden Odin, seriye büyük önem kazandıran birçok karakteri de bizlere tanıttı.

The Ancient One

Başta isteksiz olsa da Doctor Strange’i öğrencisi olarak kabul eden The Ancient One, özellikle Yenilmezler filmlerine büyük bir etkide bulundu. Kaecilius tarafından bıçaklanan The Ancient One, filmde birçok kişiyi etkileyen bir konuşmanın ardından yaşamının sonuna geldiğine karar verdi ve bedenini terk etti.

T'Chaka

Wakanda’nın lideri T’Chaka aynı zamanda da T’Challa’nın babası. Yaptığı konuşmadaki patlama sonucunda, T’Challa’nın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan T’Chaka, patlama yerinde yaşamını yitirdi ve T’Challa Wakanda’nın yeni kralı oldu.

Serinin bir sonraki filmini heyecanla beklerken serinin devamını sağlayan karakterleri andığımız içeriğimizin sonuna geldik. Yorumlarda Endgame filmi hakkındaki beklentilerinizi ve fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.