Ölü Bulunan Bir Geyiğin Midesinden 7 Kg Çöp Çıktı

Tayland’ın Nan eyaletinin kuzeyindeki Khun Sathan Milli Parkı’nda ölü bulunan vahşi bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı dahil tam 7 kilogram plastik atık çıkarıldı. Söz konusu olay, çevre kirliliğinin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Khun Sathan Milli Parkı’ndan yapılan açıklamada, ölü bulunan 200 kilogram ağırlığındaki bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırları ve 7 kilogram plastik atık çıkarıldığı ifade edildi.

Atıklar arasında ayrıca çok sayıda kahve ve hazır makarna paketi, plastik torba, lastik eldiven, mendil ve ip bulundu. Bulunan atıkların çeşitliliği ve çokluğu, çevre kirliliği konusundaki endişeleri artıracak cinsten.

Geyiğin midesinde bulunan iç çamaşırları şaşkınlık yarattı

Yetkililer, 10 yaşında ve 200 kilogram ağırlığındaki erkek geyiğin bağırsak tıkanıklığı ve yaşlılık nedeniyle öldüğünü aktardı. İnsanların doğaya ve hayvanlara verdiği zarara dikkat çeken Khun Sathan Milli Parkı Müdürü Kriengsak Thanomphan, en kısa sürede plastik atıklarla ilgili önlem alınması gerektiğini ifade etti. Thanomphan ayrıca uzun vadede park ziyaretçilerine eğitici bilgilendirme yapılmasının da elzem olduğunu belirtti.

Khun Sathan Milli Parkı’ndaki plastik atık sorunu, ilk olarak geçtiğimiz yıl bir filin dışkısında bulunan plastik atıklarla gündeme gelmişti. Öte yandan milli parkta ölen bir geyiğin midesinde ilk kez plastik atık bulunmuyor.

Benzer şekilde, yaklaşık üç ay önce de bir geyiğin otopsisinde 3 kilogram ağırlığında plastik atığa rastlanmıştı. Tayland hükümeti'nin 2018 yılında aldığı karar gereğince, ülkedeki 154 milli parkta plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı.