Ice Universe'ten Android 15 tabanlı One UI 7 ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklama, yeni arayüzün beta sürümünün ne zaman yayımlanacağını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu arayüz, bu yıl ciddi anlamda gecikti. Hatta bugün bile beta sürümü için resmî bir çıkış tarihi yok.

Ancak akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Eğer bu açıklama doğruysa One UI 7'nin beta sürümü, birkaç gün içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

OneUI 7 beta sürümü, 17 Kasım'da yayımlanacak

Ice Universe tarafından yapılan açıklamaya göre One UI 7'nin beta sürümü, 17 Kasım'da piyasaya sürülecek. Beta sürüm ilk aşamada ABD ile Güney Kore'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu şaşırtıcı değil çünkü Samsung, geçtiğimiz yıllarda da beta sürümlerini önce ABD ile Güney Kore pazarında yayımlamıştı.

Bu arada; One UI 7, bundan bir süre önce zaten sızdırıldı. Ancak Samsung'un bu sızıntıdan sonra kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yaptığı, hatta sürecin bu kadar uzamasının nedeninin de bu olduğu söyleniyor. Ancak Samsung, One UI 7 ile ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.