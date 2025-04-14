İddiaya göre Samsung, One UI 7'nin küresel dağıtımını durdurdu. Bunun nedeninin ise sürümde keşfedilen "büyük bir sorun" olduğu ifade edildi.

Samsung, geçtiğimiz hafta kullanıcıların büyük heyecanla beklediği One UI 7 güncellemesini kademeli olarak dünya çapında sunmaya başlamıştı. Sürüm, yapay zekâ başta olmak üzere birçok yeni ve kullanışlı özelliği getirmesiyle dikkat çekiyordu.

Ancak bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilerde, şirketin One UI 7 dağıtımını küresel olarak durdurduğu öne sürüldü.

Bulunan büyük bir sorun nedeniyle durdurulduğu söyleniyor

Doğru Samsung sızıntılarıyla bilinen Ice Universe’ün paylaştığı bilgilere göre 7 Nisan itibarıyla One UI 7 sürümü belli bölgelerde kullanıma sunulduktan sonra “büyük bir sorun” keşfedildi. Bu sorunun ne olduğuna dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İddiaya göre bu büyük sorun, Samsung’un One UI 7 dağıtımını geçici süreliğine Galaxy S24, Z Fold6 ve Z Flip6 cihazlarında durdurmasına neden oldu. Hatta hâlâ güncellemeyi alamayan bölgelerdeki gecikmenin de bundan kaynaklandığı bildirildi.

Tabii ki bunların hepsinin birer iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Samsung’dan konuya ilişkin resmî bir doğrulama gelmedi. O yüzden kesin doğru diyemeyiz. Neler olacağını görmek için beklememiz gerek. O sırada One UI 7 ile ilgili içeriklerimize göz atmak isteyebilirsiniz: