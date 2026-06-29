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One UI 9.0 (Android 17) Güncellemesini Alamayacak Samsung Cihazlar

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Pixel telefonlara gelmesiyle birlikte gözler artık Samsung'a çevrildi. Peki hangi cihazlar yeni One UI 9.0 güncellemesinden mahrum kalacak?

One UI 9.0 (Android 17) Güncellemesini Alamayacak Samsung Cihazlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Android 17’nin kararlı sürümü Google'ın Pixel telefonları için yayınlandı ve yakında Samsung dâhil diğer markalar da bu güncellemeyi cihazlarına sunmaya başlayacak. Galaxy modeller için güncelleme, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen yeni One UI 9.0 arayüzüyle birlikte gelecek.

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Her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de birçok Galaxy cihazı artık liste dışı durumda ve güncellemeyi alamayacaklar. Gelin One UI 9.0 yani Android 17 güncellemesini alamayacak Samsung cihazlara hep birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

One UI 9.0 (Android 17) Güncellemesini Alamayacak Samsung Cihazlar
2

One UI 9.0 güncellemesini alamayacak Samsung cihazlar

2

  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G
  • Galaxy A14 (4G/5G)
  • Galaxy A06 4G
  • Galaxy A05
  • Galaxy A05s
  • Galaxy M53 5G
  • Galaxy M33 5G
  • Galaxy M14
  • Galaxy M05
  • Galaxy F53 5G
  • Galaxy F33 5G
  • Galaxy F14
  • Galaxy F05
  • Galaxy XCover 6 Pro

Eğer Samsung cihazınız bu listede yer alıyorsa Android 17 güncellemesini alamayacak. Cihazınız bir süre daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilir ancak en yeni özelliklerden ve güncellemelerden yararlanmaya devam etmek için daha yeni bir modele geçmeniz gerekir.

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