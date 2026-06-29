One UI 9.0 (Android 17) Güncellemesini Alamayacak Samsung Cihazlar

Pixel telefonlara gelmesiyle birlikte gözler artık Samsung'a çevrildi. Peki hangi cihazlar yeni One UI 9.0 güncellemesinden mahrum kalacak?

Android 17’nin kararlı sürümü Google'ın Pixel telefonları için yayınlandı ve yakında Samsung dâhil diğer markalar da bu güncellemeyi cihazlarına sunmaya başlayacak. Galaxy modeller için güncelleme, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen yeni One UI 9.0 arayüzüyle birlikte gelecek.

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Her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de birçok Galaxy cihazı artık liste dışı durumda ve güncellemeyi alamayacaklar. Gelin One UI 9.0 yani Android 17 güncellemesini alamayacak Samsung cihazlara hep birlikte bakalım.

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One UI 9.0 güncellemesini alamayacak Samsung cihazlar

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14 (4G/5G)

Galaxy A06 4G

Galaxy A05

Galaxy A05s

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M14

Galaxy M05

Galaxy F53 5G

Galaxy F33 5G

Galaxy F14

Galaxy F05

Galaxy XCover 6 Pro

Eğer Samsung cihazınız bu listede yer alıyorsa Android 17 güncellemesini alamayacak. Cihazınız bir süre daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilir ancak en yeni özelliklerden ve güncellemelerden yararlanmaya devam etmek için daha yeni bir modele geçmeniz gerekir.