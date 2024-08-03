One World Trade Center Amerika’nın En Yüksek Binası Unvanını Almak İçin Nasıl Bir Hile Yaptı?

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Amerika'nın en yüksek binası denilince akla ilk gelen yapı şüphesiz ki One World Trade Center (OWTC) oluyor. Ancak, bu bina en yüksek bina unvanını almak için ufak bir hile yapmış olabilir mi? Detayları içeriğimizde anlatıyoruz.

Son yıllarda One World Trade Center’ın 541 metre yüksekliği ile gerçekten de Amerika’nın en yüksek binası olup olmadığı tartışma konusu.

Peki bu bina en yüksek bina unvanını Central Park Tower’a kaptırmamak için aslında küçük bir oyuna başvurmuş desek?

Nasıl bir oyun derseniz hemen söyleyelim. Binanın yüksekliğin büyük bir kısmı, binanın tepesindeki uzun anten sayesinde elde ediliyor.

Amerika’daki İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin yerine yapılan One World Trade Center 1776 feet, yani 541 metre yüksekliği ile Amerika’nın en yüksek binası olmayı başardı.

One World Trade Center ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz.
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Ancak binanın üzerinde yer alan antenin de bu yüksekliğe dahil edilmesinin ona bu unvanı haksız yere verdiğini savunanlar da var.

Çünkü kat yüksekliği olarak bakıldığında en yüksek bina Central Park Tower!

New York Gökdelen Boyları

Yüksekliği 1550 feet, yani 472 metre olarak belirtilen bu bina, anten veya başka eklemeler olmadan One World Trade Center’dan kat sayısı olarak daha yüksek!

One World Trade Center’ın anten dahil edilmeden yüksekliğiyse 1368 feet, yani 417 metre olarak ölçülüyor.

Bu durumda, bina anteni sayesinde Central Park Tower'ı geçerek "en yüksek" unvanını alıyor.

Ancak, bina yükseklikleri konusunda otorite kabul edilen Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), anteni mimari yapı olarak kabul ediyor.

Ve bu durum, kat sayısı olarak Central Park Tower’dan kısa olsa da One World Trade Center’ın resmen en yüksek bina olarak anılmasını sağlıyor.

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