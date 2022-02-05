OnePlus geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların beğenisine sunulmak için 10 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi ise tanıtılan bu akıllı telefonun kullanıcı deneyimleri ortaya çıkmaya başladı.

Ocak ayının ilk haftası kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus 10 Pro, özelliklerini kısaca hatırlatacak olursak; 6.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük sunan AMOLED ekranla kutudan çıkıyor. Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle oldukça dayanıklı bir hale getirilen ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş delikte ise 32 MP çözünürlük sunan ön kamera yer alıyor.

OnePlus 10 Pro, Snapdragon 8 Gen 1'den güç alıyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ve Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile tanıtıldı. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 80 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj imkanı sunuyor. Akıllı telefon kullanıcıların deneyimine sunulunca beklenenden çok daha performanslı olduğu ortaya çıktı.

OnePlus 10 Pro beklendiğinden daha hızlı geldi

Yakın tarihli bir rapora göre, OnePlus 10 Pro sistem hızı Android kampında benzersizdir. Yayınlanan rapora göre; sistem arayüzünün, sistem animasyonunun ve hareketlerin çok hassas olduğunu iddia ediyor. Ayrıca raporda, OnePlus 10 Pro sisteminin iOS ile karşılaştırılabilir olduğu iddia ediliyor.

Üstelik bu bahsi geçen akıllı telefonun şarj hızı çok hızlı. Bu cihazı yüzde 0'dan yüzde 50'ye çıkması 11 dakika sürüyor. Ayrıca, %100'e çıkması için bu cihazın sadece 20 dakikaya ihtiyacı var. Şarjın dayanıklılık açısından, tek bir şarj tüm gün sürebilir. Daha da önemlisi OnePlus 10 Pro, üst düzey amiral gemisi pazarında nadir görülen bir şarj cihazıyla kutudan çıkıyor. Google Pixel 6 Pro ve iPhone 13 Pro Max gibi üst düzey amiral gemileri, şarj cihazlarıyla standart olarak kutudan çıkmıyor.

Ayrıca OnePlus 10 Pro, oyun severlerin sıkıntılı noktalarını çözen HyperBoost full-link oyun çerçevesi stabilizasyon teknolojisini de piyasaya sürdü. Oyun çerçevesini uzun süre stabilize edebilir ve çok güçlü bir özelliğe sahiptir. OnePlus yetkilileri, HyperBoost ile tam bağlantılı oyun çerçevesi sabitleme teknolojisinin oyun ekranını gerçekten demonte edebileceğini söylüyor. İlerleyen zamanlarda kullanıcıların fikirleri değişecek mi sorusuna henüz cevap yok.