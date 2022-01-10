Honor, İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu Magic V'i Tanıttı

Katlanabilir telefon piyasasına Çinli akıllı telefon üreticisi Honor da dahil oluyor. Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Magic V, 18 Ocak'ta satışa çıkıyor.

Teknoloji devlerinin katlanabilir akıllı telefon piyasasındaki yarışı her gün biraz daha kızışıyor. Bundan iki hafta öncesinde eskiden Huawei’nin bir alt markası olan Çinli akıllı telefon üreticisi Honor da piyasanın ‘kralı’ olacağını iddia ettiği ilk katlanabilir telefonu Magic V’i 10 Ocak’ta tanıtacağını duyurmuş; bundan kısa bir süre sonra da akıllı telefonun bir videosunu yayınlamıştı.

Bugün beklenen oldu ve Honor daha önce söylediği gibi Magic V’i tanıttı. Samsung’un Galaxy Z Fold katlanabilir akıllı telefonlarına benzer bir forma sahip olan Magic V; büyük bir dahili ekranı, telefon katlıyken de kullanılabilecek daha küçük bir harici ekranla birleştiriyor.

7,9 inç dahili; 6,45 inç harici ekran

Magic V'in amiral gemisi özelliği; köşeden köşeye 7,9 inç boyutunda, 2272 x 1984 çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve 10:9 en boy oranına sahip dahili katlanır ekranı olarak öne çıkıyor. Bu da Magic V’in dahili ekranının, Samsung'un 2208 x 1768 çözünürlüğe sahip 7,6 inçlik Z Fold 3'ünden biraz daha büyük olduğu anlamına geliyor. Bu konuda Honor, Magic V'in dahili ekranının iki 21:9 ekranı yan yana kullanmakla bire bir olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Magic V'in 2560 x 1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 21:9 en boy oranına sahip 6,45 inçlik harici ekranı da Samsung'un Z Fold 3'ünden biraz daha büyük. Honor bunun, açmak istemediğinizde cihazı daha kullanışlı hale getirmeye yardımcı olacağını kaydediyor.

Katlandığında 72,7 mm genişliğe, 14,3 mm kalınlığa ve 160,4 mm yüksekliğe sahip olan Magic V; açıldığında ise 141,1 mm genişliğe ve 6,7 mm kalınlığa sahip oluyor. Bu da Magic V’nin Samsung'un en yeni Z Fold'undan biraz daha geniş ve katlandığında da genel olarak biraz daha ince olduğu anlamına geliyor. Bütün bunlarla birlikte Bununla birlikte turuncu, gümüş ve siyah renklerde gelecek olan Magic V biraz daha ağır.

15 dakikada yüzde 50 şarj

Magic V’nin iç kısmına gelecek olursak: Yeni katlanabilir telefon, Qualcomm'un 12GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama ile eşleşen en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 ile çalışıyor. Magic V’nin 66W'a kadar şarj edilebilen 4.750 mAh bataryası ise 15 dakikada yüzde 50 şarj sağlıyor. Honor, 5G uyumlu ve aynı anda birden fazla uygulama penceresinin görüntülenmesini destekleyen Honor'un Magic UI 6.0 yazılımını Android 12'nin üzerinde çalıştırıyor.

Kameralar kısmında ise arkada bizi bir ana sensör, bir ultra geniş kamera ve Honor'un "spektrumla geliştirilmiş kamera" dediği bir sistemi içeren üç adet 50 megapiksel sensör karşılıyor. Buna ek olarak Magic V, biri dış ekrana, diğeri ise iç katlanır ekrana gömülü olmak üzere bir çift 42 megapiksel selfie kamerası içeriyor.

Honor Magic V özellikleri

Dahili Ekran: 7,9 inç, 2272 x 1984 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

7,9 inç, 2272 x 1984 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı Harici Ekran: 6,84 inç, 2560 x 1080 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

6,84 inç, 2560 x 1080 çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB, 512 GB

256 GB, 512 GB Ön Kamera: 42 MP

42 MP Arka Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 4.750 mAh

4.750 mAh İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI 6.0

256 GB depolamaya sahip olan modeli 9.999 yen yani yaklaşık olarak 21 bin 500 TL’ye denk gelen 1.569 dolardan başlayan Magic V, 18 Ocak'ta açık satışa çıkacak.