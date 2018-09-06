Yeni ortaya çıkan sızıntılara göre OnePlus, şirketin yeni amiral gemisi OnePlus 6T'de önemli önemli yükseltmeler gerçekleştirecek. Bu yükseltmelerin arasında damla çentikli tasarım, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ve üç arka kamera yer alıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, global akıllı telefon pazarının büyük oyuncularından biri olmasa da piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı fakat amiral gemisi özelliklere sahip akıllı telefonlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi daima başardı. OnePlus 6 ile Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonlarından birini tüketicilerin beğenisine sunmuş olan şirket, OnePlus 6T ile hem tasarımını hem de özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Sızıntı ve söylentilere göre OnePlus 6T neye benzeyecek?

Bildiğiniz gibi OnePlus 6, iPhone X benzeri geniş bir çentiğe sahipti ve bu çentik nedeniyle tüketicilerden ve teknoloji medyasından yoğun eleştiriler almıştı. OnePlus 6T’de tasarımını iyileştirmeyi planlayan şirket, ‘damla çentik’ olarak da adlandırılan küçük çentik tasarımına geçecek. Söz konusu çentiğin şekli Oppo R17’dekine fazlasıyla benzeyecek.

OnePlus 6T’de hangi yeni özellikler olacak?

OnePlus 6, donanım açısından amiral gemileri ile başa baş bir mücadele sergilese de kamera konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Şirket, kamera konusunda yapılacak bir iyileştirmenin kaçınılmaz olduğunun farkında olacak ki söylentilere göre OnePlus 6T’de Huawei P20 Pro’dakine benzer üç kameralı bir sistem yer alacak.

OnePlus, yeni akıllı telefonu ile birlikte biyometrik güvenlikte de değişikliğe gidiyor. OnePlus 6T, fiziksel bir parmak izi tarayıcı yerine ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Böylece OnePlus 6T kullanıcıları sadece ekrana dokunarak ekran kilidini açabilecekler. Fakat şimdilik OnePlus 6T ile ilgili bilgilerimiz bunlarla kısıtlı.