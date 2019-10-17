OnePlus 7T ve 7T Pro, Avrupa'da Satışa Çıktı

OnePlus markasının en yeni akıllı telefonları olan OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro, Avrupa kullanıcıları için de satışa sunuldu. OnePlus 7T geçen ay açıklanmıştı. Bu ayın başlarında ise OnePlus 7T Pro tanıtıldı.

OnePlus, son zamanların en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi. OnePlus 7 Pro'nun çıkmasının üzerinden çok bir zaman geçmemiş olmasına rağmen Çinli üretici, yeni akıllı telefonları olan OnePlus 7T'yi geçen ay tanıtmıştı. 7T tanıtıldığından beri Pro modelinin ne zaman geleceği konuşuluyordu ve bu ayın başlarında 7T Pro'yu görebilme fırsatımız oldu. Londra'da gerçekleşen bir etkinlikte 7T Pro tanıtıldı.

OnePlus 7T, firmanın Qualcomm Snapdragon 855+ kullanan ilk akıllı telefonu. Ayrıca 90 Hz bir ekrana sahip olması da telefonu ilginç kılan özelliklerden birisi. OnePlus 7T Pro'da da benzer özellikler bulunurken birkaç özelliği ve daha büyük ekranıyla standart modeline fark atıyor. Ayrıca her iki telefon da artık Avrupa ve İngiltere kullanıcıları için ulaşılabilir olacak.

Satışa çıktığı ülkeler ve fiyatı:

Her iki akıllı telefon da artık şirketin Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya ve İngiltere ülkelerinin kullanıcıları OnePlus'ın resmi web sitesinden telefonları satın alabilecek.

İngiltere'de yaşayan kullanıcılar OnePlus 7T'ye 549 pound ödeyerek sahip olabilecekler. 7T Pro'ya sahip olabilmeleri için ödemeleri gereken ücret ise 699 pound olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca McLaren Edition modeline sahip bir OnePlus 7T Pro almak isteyen kullanıcılar varsa, onlar da bu modele 799 pound ödeyerek sahip olabilecekler. Avrupa modelinden farklı olarak OnePlus 7T'nin sadece 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip seçeneği satışa sunulacak.

Avrupa kullanıcıları ise OnePlus 7T'ye 599 euro karşılığında sahip olabilirken Pro modeli için ödemeleri gereken ücret 759 euro olacak.