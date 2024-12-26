OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciler ve gelişmiş soğutma sistemleriyle tanıtıldı. Oyunseverler için 120 fps desteği, gelişmiş soğutma teknolojisi ve büyük batarya kapasitesiyle geliyor.

OnePlus, uzun süredir beklenen Ace 5 serisini tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 ve 8 Elite işlemcilerle donatılan bu yeni modeller, soğutma sistemleri ve büyük batarya kapasiteleriyle dikkat çekiyor.

OnePlus, Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerini resmî olarak tanıttı. Her iki model de Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 serisi işlemcileriyle güçlendirildi. Her iki model de oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla 120 fps’ye kadar görüntüleme desteği sağlıyor olacak.

OnePlus Ace 5 serisinin özellikleri

OnePlus Ace 5 Pro, soğutma sisteminde önemli bir yenilik sunuyor. “Çift buz çekirdekli VC” soğutma teknolojisi bulunan bu model, ekran altı grafit ısı dağılımı sayesinde oyun oynarken cihazın soğuk kalmasını sağlıyor. Ace 5 modelinde ise ısı iletkenliğinde %70'lik bir iyileştirme yapılmış, bu sayede fiyat/performans odaklı oyuncular için tercih edilebilir bir seçenek oluşturulmuş.

OnePlus Ace 5 serisi, ekran tarafında ise 6.78 inç büyüklüğünde ikinci nesil 1.5K çözünürlüklü ekranlar kullanıyor. Ekranlar, güneş ışığında bile rahatça görülebilmesini sağlayan özelliklere sahip. Kamera tarafında ise, her iki modelde 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX906 ana sensör yer alırken, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 16 MP selfie kameralarına da yer verilmiş. Ace 5, 6.400 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle, Ace 5 Pro ise 6.100 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor.