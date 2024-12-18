OnePlus'ın yeni iki modeli OnePlus 13 ve OnePlus 13R'nin global lansman tarihi açıklandı.

OnePlus, merakla beklenen OnePlus 13 ve orta segment modeli OnePlus 13R’yi 7 Ocak 2025 tarihinde dünya çapında piyasaya süreceğini duyurdu.

OnePlus 13 ve OnePlus 13R, 7 Ocak'ta tanıtılacak

Aynı tarihe yakın bir süreçte Samsung Galaxy S25 serisinin de tanıtılması beklendiğinden, OnePlus'ın yeni serisini Samsung'un yeni amiral gemisi karşısında ciddi bir rakip olarak konumlandırdığını söyleyebiliriz.

OnePlus 13, 4 Aralık’ta Çin’de tanıtılmış ve ardından küresel lansman tarihi resmî olarak açıklanmıştı. Yeni telefonların özellikleri, rakip amiral gemileriyle kıyaslandığında oldukça iddialı.

OnePlus 13 ve OnePlus 13R neler sunuyor?

OnePlus 13, Snapdragon 8 Elite işlemci ile performansta üst düzey bir deneyim sunmayı hedeflerken, 2K çözünürlüğe sahip ekranı, 1-120Hz değişken yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık gibi iddialı özelliklere de sahip. Ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip ilk OnePlus telefonu olarak suya ve toza karşı da olağanüstü dayanıklılık sunuyor.

OnePlus 13, Black Eclipse (siyah), Arctic Dawn (beyaz) ve Midnight Ocean (mavi) olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

OnePlus 13R ise daha büyük bir 6.000 mAh pil, Gorilla Glass 7i koruması ve üçlü kamera ünitesine sahip. Sadeliğe önem veren ekran tasarımı ve sadece 8 mm kalınlığıyla dikkat çeken bu model, iki farklı renk seçeneğiyle gelecek. Her iki modelin fiyatlandırması da 7 Ocak’taki lansman etkinliğinde netleşecek.