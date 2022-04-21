OnePlus Ace Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, bugün fiyatına rağmen üstün bir donanım sunan yeni akıllı telefonu Ace'i tanıttı. Telefonun yakında ülkemizde de satışa sunulması ihtimali bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda fiyatıyla konuşulan yeni akıllı telefonu Nord 2 CE’yi duyuran OnePlus, bugün akıllı telefon kütüphanesine bir yenisini daha ekledi. Giderek popülerliğini artıran şirket, bugün yeni akıllı telefonu OnePlus Ace’i duyurdu. Akıllı telefon, amiral gemisine yakın özellikleri ve buna göre uygun fiyatıyla pek çok kişinin dikkatini çekti.

Yeni OnePlus Ace, iPhone 12 serisiyle birlikte hayatımıza geri dönen düz kenarlara yer veren bir tasarıma sahip oldu. Sol üst köşesinde üç kameradan oluşan devasa bir kamera kurulumuna yer veren telefon, ön tarafındaysa delikli ekran tasarımını taşıdı. Gelin, yeni telefonun neler sunduğuna bakalım.

Uygun fiyata amiral gemisi tadında performans:

OnePlus Ace, telefonlarda yeni standart olan 6,7 inçlik FullHD+ AMOLED ekrana yer veriyor. 120 Hz tazeleme hızı sunan bu ekranın altındaysa MediaTek’in en yeni işlemcisi Dimensity 8100 Max yer alıyor. Oyuncular düşünülerek de tasarlanan bu telefon, Dimensity yonga setinden bağımsız bir grafik kartına da yer veriyor.

Telefonun kamera bölümüne geldiğimizdeyse arka kurulumda bizleri 50 MP’lik Sony IMX766 sensörü karşılıyor. Bu dev kameranın altında bir adet 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik makro kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerasıysa 16 MP’lik çözünürlük sunuyor.

OnePlus Ace özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 2.412 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, AMOLED

6,7 inç, 2.412 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Max, Mali G510 MC6 grafik kartı

MediaTek Dimensity 8100 Max, Mali G510 MC6 grafik kartı RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

8 GB / 12 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP Sony IMX 766 ana kamera + 8 MP Sony IMX 355 ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP Sony IMX 766 ana kamera + 8 MP Sony IMX 355 ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP Samsung S5K3P9SP kamera

16 MP Samsung S5K3P9SP kamera Batarya: 4.500 mAh, 150 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 150 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

OnePlus Ace fiyatı:

OnePlus Ace, orta-üst düzey özelliklerine rağmen uygun denilebilecek bir fiyat etiketi taşıyacak. Telefon, 2.499 yuandan (yaklaşık 5.690 TL) başlayan fiyatlardan satışa sunulacak. Telefon, 26 Nisan'da Çin'de çıkış yapacak. Diğer ülkelere ve Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.