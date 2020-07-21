Bugün tanıtımı gerçekleştirilen OnePlus Nord'un ekranını şenlendirecek duvar kağıtları, tüm Android kullanıcıları için yayınlandı. Duvar kağıtlarını indirmek için yazımızda bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.

Son yıllarda akıllı telefon sektöründe büyük bir yükselişe imza atan OnePlus, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus Nord'u tanıtmıştı. OnePlus 8 serisinden ucuz olarak tanıtılan OnePlus Nord, fiyat/performans anlamında piyasada bulunan rakiplerine büyük bir darbe indirmek üzere yola çıktı.

Şirketin OnePlus 8 Pro amiral gemisinden bazı özellikleri de üstünde taşıyan OnePlus Nord, kullanıcılara muhteşem özellikler sunacak. Bu özellikler yalnızca donanım kısmında değil, telefonun her noktasında karşımıza çıkacak. Bu noktalardan biri de cihazda yer alacak duvar kağıtları olacak. Ancak bu duvar kağıtlarını kullanmak için OnePlus Nord'un kendisine ihtiyacınız yok. Çünkü telefonda yer alacak tüm duvar kağıtları herkesin kullanımına açıldı.

OnePlus Nord duvar kağıtları:

OnePlus Nord'un muhteşem gözüken duvar kağıtlarını kullanmak isteyen kullanıcılar bunu tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. Duvar kağıtlarını kullanmak için tek yapmanız gereken hangi türde duvar kağıtlarını istediğinizi belirlemek ve aşağıdaki bağlantılara tıklamak olacak:

OnePlus Nord'un standart duvar kağıtlarını indirmek için bu bağlantıya ;

; OnePlus Nord'un canlı duvar kağıtlarını indirmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yukarıdaki bağlantılar sayesinde OnePlus Nord'la birlikte gelecek duvar kağıtlarını kendi akıllı telefonunuza ücretsiz bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bağlantıda bulunan canlı duvar kağıtlarını cihazınızda kullanmak için OPWallpaperResources programına ya da benzer bir programa ihtiyaç duyduğunuzu hatırlatalım. Bu programın APK dosyası, indireceğiniz .RAR dosyasının içinde yer alıyor.

OnePlus'ın bugün tanıtımını gerçekleştirdiği OnePlus Nord hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve cihazın özelliklerini ve fiyatını öğrenmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte OnePlus Nord'la birlikte tanıtılan OnePlus Buds kulaklıklarının detaylarına da bu bağlantıdan erişebilirsiniz.