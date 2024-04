Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un Türkiye'de yasaklanması için teklif üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

1 dakikalık kısa video formatının tüm sosyal medyayı ele geçirmesine öncülük eden TikTok, Başkan Joe Biden'ın ilgili yasa tasarısını imzalamasıyla birlikte ABD'de ülke genelinde bir yasakla karşı karşıya kalmıştı. TikTok'un ABD'de yasaklanma gerekçesinin nedeniyle platformun Çin adına casusluk yaptığı yönündeki endişelerdi.

Görünen o ki önümüzdeki dönemde TikTok'un Türkiye'de de başı ağrıyacak. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, parti olarak TikTok'un Türkiye'de yasaklanmasına yönelik bir teklif hazırlamakta olduklarını dile getirdi. Öztürk, TikTok için "Bataklığın kurutulması gerekir." gibi oldukça sert ifadeler de kullandı.

"TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır."

"Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim." diyen milletvekili, ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden bir unsur olarak görülmesi gerektiğini ifade ederken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbâlini sağlam zeminler üzerine kuramaz. Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır."