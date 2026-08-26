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Gemini ile Oluşturulan Görsellerde Filigran Nasıl Kaldırılır?

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Gemini ile oluşturduğumuz görsellerde, sağ alt köşede çıkan filigranı kaldırmak aslında çok kolay. Nasıl kaldırılacağını adım adım anlatıyoruz.

Gemini ile Oluşturulan Görsellerde Filigran Nasıl Kaldırılır?
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Gemini ile görsel oluştururken görseli indirdiğinizde sağ alt köşede bir filigran görebilirsiniz. Özellikle bu görseli başka bir yerde kullanacaksanız, filigranı kaldırmak biraz vaktinizi alabilir.

Gemini de birkaç ayar sayesinde bu filigranı kaldırmak aslında çok kolay. Bu ayarlama sayesinde artık Gemini ile görsel oluştururken yeni oluşturacağınız görsellerde görünür filigranın çıkmasını engelleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Gemini ile Oluşturulan Görsellerde Filigran Nasıl Kaldırılır?
Gemini
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Gemini görsellerindeki görünür ve görünmez filigranın farkı nedir?

Gemini

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Gemini'den görsel oluştururken görsellerde iki farklı türde işaretleme bulunabiliyor. Bunlardan biri, görselin üzerinde doğrudan gördüğümüz Gemini filigranıdır. Bir diğeri ise kullanıcı tarafından fark edilmeyen SynthID, yani dijital filigrandır.

Görünür filigran, görselin yapay zeka ile oluşturulduğunun kolayca anlaşılmasını sağlamak için kullanılır. SynthID ise görselin piksellerine yerleştirilen ve özel araçlarla tespit edilebilen görünmez bir işarettir.

Gemini'de filigran nasıl yok edilir?

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  1. İlk olarak Gemini'yi açın ve sol alt kısımda yer alan “Ayarlar” seçeneğine tıklayın.
  2. Ayarlar menüsüne geldiğinizde biraz aşağıda “Medya Filigranı” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğin üzerine geldiğinizde ayarı “kapalı” konumuna getirin.
  3. Artık Gemini'de oluşturacağınız görsellerde filigran görmeyeceksiniz.

Not: Eğer görsel oluştururken hâlâ filigranı görmeye devam ediyorsanız, bunun sebebi kullanmış olduğunuz hesabın iş veya okul hesabı olması olabilir.

Peki görünmez filigran kaldırılabilir mi?

Gemini'deki filigran ayarlarını değiştirmek, oluşturulan görseldeki tüm yapay zeka işaretlerinin de yok olduğu anlamına gelmiyor.

Google, Gemini ile oluşturulan ve düzenlenen görsellere SynthID adı verilen görünmez bir dijital filigran daha ekliyor. Bu işareti biz her ne kadar göremesek de medya filigranı ayarını kapattığınızda SynthID dediğimiz görünmez filigran, bu durumdan etkilenmiyor ve görsellerde var olmaya devam ediyor.

Yukarıdaki adımları takip ederek Gemini ile oluşturduğunuz görsellerde artık görünür filigranın çıkmasını engelleyebilirsiniz.

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