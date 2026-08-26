Oturum Açma Engeli Aşıldı: ChatGPT Work Artık Şifreli Sitelere Giriş Yapabiliyor

OpenAI, ChatGPT Work için geliştirdiği yeni özellikle yapay zekanın web sitelerine kullanıcılar yerine giriş yapmasını sağlıyor. Şifre güvenliğini koruyarak karmaşık görevleri üstlenen sistem, dijital asistan deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor.

Yapay zeka araçlarının en büyük sınırlarından biri, şifreyle korunan kişisel hesaplara erişememesiydi. Bir randevu almak ya da belge yüklemek istediğinizde işlemi yine sizin tamamlamanız gerekiyordu. OpenAI bu engeli ortadan kaldıran adımı attı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

ChatGPT Work platformuna eklenen yeni kimlik doğrulama altyapısı, yapay zeka ajanlarının oturum açarak görevleri uçtan uca tamamlamasına olanak tanıyor. Plus, Pro ve Business abonelerine sunulan bu yetenek, günlük iş yükünü doğrudan üstleniyor.

Oturum açma süreci nasıl işliyor?

Oturum açılması gereken bir web sitesiyle karşılaşıldığında ekranda güvenli bir form penceresi beliriyor. Kullanıcı adını, şifreyi veya iki faktörlü doğrulama kodunu bu alana kullanıcılar giriyor.

Buradaki temel değişim ise şifre girildikten hemen sonra başlıyor. Eski sistemde oturum açıldıktan sonraki tüm tıklama ve form doldurma işlemlerini kullanıcıların yapması gerekirken, yeni güncellemeyle birlikte giriş yapıldığı andan itibaren tüm süreci ve zaman alan sayfalar arası gezinmeyi yapay zeka devralıyor. Girilen hassas veriler ise doğrudan bulut tarayıcıya iletiliyor. OpenAI, şifrelerin hiçbir şekilde model tarafından görülmediğini, kaydedilmediğini ve yapay zeka eğitiminde kullanılmadığını vurguluyor.

Neler yapılabiliyor?

Giriş tamamlandıktan sonra ChatGPT Work kontrolü ele alıp işlemleri sürdürüyor. Ulaşım rezervasyonları, fatura yükleme süreçleri, resmi randevu alımları ya da sigorta portalı kontrolleri tek komutla tamamlanabiliyor. Güvenlik dengesini korumak isteyen sistem, nihai ödeme ve onay aşamalarında kullanıcıdan son kararı talep etmeye devam ediyor.