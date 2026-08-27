Bill Gates, yayımladığı son makalede yapay zekâ devrimi konusunda dünyayı bekleyen tehlikelere karşı ciddi uyarılarda bulundu. Yapay zekâ riskleri karşısında insanlığın yavaş hareket etme lüksünün kalmadığını belirten Gates, dev bir iş gücü ve güvenlik krizine karşı hazırlıksız olduğumuzu vurguluyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, çoğu zaman iyimser teknoloji öngörüleriyle tanıdığımız bir figürken bu kez oldukça farklı bir tonda karşımıza çıkıyor. Kendi bloğunda kaleme aldığı 6.000 kelimelik geniş çaplı makalesinde, yapay zekâ devrimi yüzünden insanlığın büyük bir fırtınaya sürüklendiği belirtti.

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Gates'e göre yapay zeka, ya şimdiye kadar icat edilmiş en büyük eşitleyici ya da adaletsizliğin en kötü kaynağı olacak. İnsanlık tarihinin önceki sanayi devrimlerinde, ortadan kalkan işlerin yerine her zaman kas gücüne dayalı veya yeni beceriler gerektiren başka kapılar açılmıştı. Ancak bu seferki dalga, doğrudan insan zihninin, yani "düşünme" eyleminin yerine geçmeye hazırlanıyor. Eğer teknoloji liderleri, hükümetler ve toplum olarak acil bir küresel geçiş planı hazırlamazsak, bu yeni çağa geçiş, insanlık tarihindeki en çalkantılı dönemlerden biri olmaya fazlasıyla aday.

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İş gücünde eşi benzeri görülmemiş yıkım

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Gates'in odaklandığı birinci tehlike, pek çok mesleğin kalıcı olarak yok olma ihtimali. Hukuktan tıbba, yazılımdan müşteri hizmetlerine kadar giriş ve orta kademe pozisyonların çok büyük bir risk altında olduğu belirtiliyor. Gates, yapay zekânın insan hatasını sıfıra indirdiği ve tamamen otonom çalışacağı noktada şirketlerin onu tercih etmemesi için hiçbir sebep kalmayacağını savunuyor.

Mavi yakalılar da tehlikede

Gates'in endişeleri sadece beyaz yakalıların ofis masalarıyla sınırlı değil. Önümüzdeki on yılın sonuna gelmeden, akıllı robotların maliyetlerinin ciddi oranda düşmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak inşaat ve konaklama gibi sektörlerde mavi yakalı çalışanların da işlerini makinelere kaptıracağı öngörülüyor. Gates'in çizdiği bu tabloya göre genç nesiller, çok daha az iş fırsatının olduğu, zorlu bir pazara adım atacak.

İnsanlığa ayrılmış meslekler

Makineler ofisleri ve şantiyeleri doldurduğunda bize ne kalacak? Gates bu soruya yanıt verirken "İnsana ayrılmış" (Human Reserved) kavramını ortaya atıyor. Ona göre, bazı işleri yapay zekâya devretmemek, kodların veya algoritmaların yetersizliğinden değil, doğrudan bizim bilinçli tercihimizden kaynaklanmalı. Örneğin bir robot, yaşlı veya hasta bakımında bir insanın fiziksel gereksinimlerini kusursuzca karşılayabilir. Ancak Gates, şefkat ve insani bağ gerektiren bu anların, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanda kalması gerektiğinin altını çiziyor.

Yeni bir vergi sistemi şart

Gates'e göre, elli beş yaşındaki bir inşaat işçisini bir anda işsiz bırakmamak için sadece etik değil, ekonomik gerekçelerle de bu sınırların çizilmesi şart. Bu sosyal çöküşü engellemek adına hükümetlerin, tıpkı insanlardan gelir vergisi aldığı gibi yapay zekâ token'larını ve robotları da vergilendirmesi gerektiğini ifade ediyor. Buradan elde edilecek gelirin, işini kaybeden insanları yeniden eğitmek ve güçlü bir sosyal güvenlik ağı kurmak için kullanılabileceğini vurguluyor.

Siber saldırılar ve biyoterörizm

İşin bir de güvenlik boyutu bulunuyor. Kötü niyetli aktörlerin eline geçen yapay zekâ araçları, savunma sistemlerinin açıklarını bulmakta o kadar hızlandı ki Gates'in uyarılarına göre su şebekelerinden hastanelere kadar kritik altyapılar büyük bir tehdit altında. Dahası, Gates yapay zekâ destekli bir biyoterörizm tehlikesinin, doğal bir pandemi riskinden tam 50 kat daha fazla olduğuna inanıyor.

Asosyal nesiller ve dijital sera etkisi

Gates, bu dönüşümün gelecek nesillerin sosyal becerilerini de doğrudan hedef aldığını düşünüyor. Hiçbir zaman sinirlenmeyen, hep uyumlu olan, kullanıcıyı zorlamayan yapay zekâ yoldaşlarının; çocukları sosyal hayatın pürüzlerinden uzaklaştırarak korunaklı bir "seraya" hapsettiğini belirtiyor. Çocukların, diğer insanlarla kurulan gerçek bağlardan elde edilen hayat derslerinden mahrum kaldığını ve bu durumun ciddi bağımlılık risklerini beraberinde getirdiğini aktarıyor.