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OpenAI Kendi İnsansı Robotunu Geliştiriyor: İlk Tarih Verildi!

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OpenAI, planladığı insansı robot demosuyla kendi donanımını üreteceğini duyurarak eski ortaklarına doğrudan rakip olmaya hazırlanıyor.

OpenAI Kendi İnsansı Robotunu Geliştiriyor: İlk Tarih Verildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yıllar boyunca robotik sektörüne yapay zekâ altyapısı sağlayan ancak donanım üretimine mesafeli duran OpenAI, stratejisini kökten değiştiriyor.

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Sam Altman, şirketin sıfırdan kendi insansı robotunu geliştireceğini ve 2027 yılı için somut bir gösterim hedefi koyduklarını doğruladı. Temel modelleriyle rakiplerine güç veren şirket, artık doğrudan donanım pazarında bir yarışmacı olarak konumlanıyor.

İçerikten Görseller

OpenAI Kendi İnsansı Robotunu Geliştiriyor: İlk Tarih Verildi!
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2027'de geliyor

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OpenAI'ın donanıma adım atacağı yönündeki açıklamalar iki aşamada netleşti. Bir Sources podcast yayınında robotik yatırımlarının insansı bir formu kapsayıp kapsamayacağı sorulan Sam Altman, kesin bir dille "Kesinlikle insansı bir robot yapacağız. Diğer form faktörlerinde de çalışacağız" yanıtını verdi. Fortune röportajında ise takvimi netleştirerek "2027'de gerçekten harika bir demo sunacağız" dedi.

Altman, insansı form faktörünü tercih etmelerinin duygusal değil pratik bir karara dayandığını vurguluyor. Kapı kollarından merdivenlere, klavyelerden depo raflarına kadar fiziksel dünyanın insan anatomisine göre inşa edildiğini belirten Altman, robotun fiziksel gövdesinden ziyade asıl kritik mücadelenin onu yönetecek "beyin" olduğunu ifade ediyor.

2027 yılı için planlanan demo, ticari bir seri üretimden ziyade bir konsept niteliği taşıyor. Şirket henüz robotun ağırlığı, pil ömrü, serbestlik derecesi veya üretim ortağı gibi teknik detayları paylaşmış değil. OpenAI devasa işlem gücü ve yazılım yetkinliğine sahip olsa da daha önce donanım üretimi deneyimi bulunmaması büyük bir zorluk teşkil ediyor. DALL-E ve Sora ekiplerine liderlik eden Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aditya Ramesh yönetimindeki robotik bölümü, robotiği bir "üretim problemi" olarak ele alıyor ancak simülasyondaki bir hatanın yanlış bir piksel yerine kırılan veya düşen bir nesneyle sonuçlandığı fiziksel dünyada bu yaklaşımın ne kadar başarılı olacağını 2027'deki gösterim belirleyecek.

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