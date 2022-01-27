Reddit, NFT'lerin profil fotoğrafları olarak kullanılmasını sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Geliştiriciler, özelliğin detayları ile ilgili bilgi vermekten ise kaçındılar.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en büyük mikroblog platformu Twitter'ın NFT sahibi kullanıcılar için yeni bir özelliği kullanıma sunduğundan bahsetmiştik. Bu özellik, satın alınmış bir NFT'nin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını sağlıyor, profil fotoğrafının görünüşü işe altıgen şeklinde oluyordu. Kripto para camiasına ilgi duyan Elon Musk ise bunun bir saçmalıktan ibaret olduğunu açıklamıştı. Ancak yaşanan son gelişmeler, NFT profil fotoğrafı girişiminin bir trend haline dönüşebileceğini düşündürüyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından bir tanesi olan Reddit, NFT'lerin profil fotoğrafı olarak kullanılabilmesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Henüz erken aşamada olan özellik, şimdilik yalnızca Reddit'in kendi NFT koleksiyonu CryptoSnoos'a destek veriyor. Reddit, kullanıcıların şimdilik bu özellikten faydalanamayacaklarını açıkladı.

Özelliğin detayları açıklanmadı

Reddit'in üzerinde çalıştığı özellik, ilk olarak bağımsız geliştirici Nima Owji tarafından keşfedildi. Owji, paylaştığı ekran görüntüsünde kendisinin de detaylı bilgi edinemediğini ancak ulaştığı ekran görüntüsünün CryptoSnoos koleksiyonundan fazlasına destek vereceğini düşündüğünü söyledi. Bunun nedeni, yukarıdaki ekran görüntüsünde CryptoSnoos harici NFT benzeri görsellerin de bulunuyor oluşu idi.

TechCrunch'a konuşan Reddit yetkilileri ise konuyla ilgili ser verip sır vermediler. Yapılan açıklamalarda, bu özelliğin detaylarına hiçbir şekilde değinilmedi. Mesela Twitter'ın kullanıma sunduğu özellik, profil fotoğrafına tıklandığında NFT ile ilgili tüm detaylara ulaşılmasını sağlıyor. Ancak Reddit'in test ettiği özellikte böyle bir şeyin olup olmayacağı bilinmiyor. Benzer bir şekilde NFT profil fotoğraflarının diğer kullanıcılarla aynı tasarımda mı gösterileceği yoksa bu noktada da Twitter'daki gibi değişiklik mi yapılacağı şu an için bilinmiyor.