Opera Mini, Android’de 500 Milyon İndirmeyi Aştı

Opera Mini, sessiz şekilde de olsa internet tarayıcı pazarındaki varlığını devam ettiriyor. Uygulama Android işletim sistemi ortamında 500 milyon indirmeyi aştı.

Android işletim sistemi oldukça uzun zamandır kullanımda ve ondan öncesine kadar giden çok fazla uygulama yok. Opera Mini ise Android’den bile eski bir internet tarayıcı olarak Java ME uyumlu telefonlardan bu yana bizimle. BlackBerry, bugün artık bir zamanlar var olduğu bile unutulmuş olan Symbian, Windows Phone gibi işletim sistemlerinde de gördüğümüz tarayıcı, tabii ki iOS ve Android’e de gelmişti.

Piyasanın hiçbir zaman için en popüler tarayıcısı olamasa da en tutarlı tarayıcılarından biri olan Opera Mini, Android platformunda önemli bir noktayı geride bırakmayı başardı. Tarayıcının toplam indirilme sayısı 500 milyonu aştı.

500 milyon indirme

Google Play Mağazası tarafından açıklanan verilere göre Opera Mini tarayıcı 500 milyon indirmeyi aşmış olsa da bu indirmelerin önemli bir kısmının da çeşitli akıllı telefon üreticileriyle yapılan anlaşmaların sonucu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Opera Mini en son Micromax ve QMobile gibi firmalarla seçili telefonlarda varsayılan tarayıcı olarak kendi uygulamalarının yüklenmesi için anlaşma yapmıştı.

Yine de 500 milyon indirmenin üzerine çıkan ve Google’a ait olmayan çok fazla uygulama olmadığını da söylemek gerekiyor. Bu grupta Pniterest, Telegram ve SwiftKey gibi uygulamalar ve tabii ki sosyal medya devlerinin uygulamaları yer alıyor.

Opera ayakta kalmaya çalışıyor

Opera’nın ve Opera Mini’nin genel olarak Google Chrome dominasyonuyla geçen bu dönemde çok da iyi durumda olmadığını söylemek yanlış olmaz. Firmanın iyice küçülen pazar payı nedeniyle gelirleri de azalmış durumda.

Opera, Afrika’da ve Asya’nın belli bölgelerinde yayınladığı kısa süreli borç uygulamalarıyla kendine gelir kapısı oluşturmaya çalışmıştı. Bu uygulamaların da Google politikalarına pek de uygun olmadıkları belirtilmişti. Bakalım Opera Mini, indirme sayısındaki artışla firmanın belini doğrultabilmesini sağlayabilecek mi?