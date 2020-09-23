Android ve masaüstü uygulamaları için yeni bir güncelleme yayınlayan Opera, uygulamalar arası senkronizasyonu güçlendirdi. Ayrıca artık Opera ile akıllı telefondan bilgisayara dosya aktarımı da son derece kolay.

Popüler web tarayıcılardan Opera, Android ve masaüstü sürümleri için yeni bir güncelleme yayınladı ve kullanıcı deneyimini iyileştiren birtakım yeni özellik kazandı. Opera Android’in öne çıkan yeni özellikleri Akış ve Site Önerileri bulunurken; Opera masaüstü sürümünün dikkat çeken yeni özellikleri arasında Kolay Dosyalar bulunuyor.

Opera’nın son güncellemesiyle birlikte yayınladığı bir diğer özellik ise QR Kod ile senkronizasyon oldu. Kullanıcılar, masaüstü tarayıcıda opera.com/connect adresini açtıktan sonra karşılarına çıkan QR kodu akıllı telefonları ile taradıklarında masaüstü ile Android uygulamasındaki veriler eşleşmiş oluyor.

Akış (Flow) olarak adlandırılan özellik ile birlikte Opera Android kullanıcıları, mobil uygulama ile masaüstü sürüm arasında kolaylıkla dosya, bağlantı, YouTube videosu, fotoğraf ve kişisel notlar gönderip alabiliyorlar. Ayrıca Opera Android sürümü, kullanıcılar yeni bir sekme açtıklarında hızlı arama çubuğunun hemen altında en fazla ziyaret ettikleri web sitelerinin gösterileceği bir Site Önerileri özellik de almış durumda.

Opera'nın yeni Akış özelliği için yayınlanan video

Son olarak Opera, kullanıcılar masaüstü sürümde e-posta ya da benzeri bir ileti gönderirken dosya eklemek istediklerinde dosya gezginini açmadan son indirilen dosyaları gönderiye ekleyebilecekleri Kolay Dosyalar adlı bir pop-up menü almış durumda. Opera’nın en yeni özelliklerini kullanmak için hem mobil hem de masaüstü tarayıcınızı güncellediğinizden emin olun.

Opera'nın son indirilen dosyaları e-postalara eklemeyi mümkün kılan Kolay Dosyalar menüsü böyle görünüyor