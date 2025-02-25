Opera One’ın yeni güncellemesiyle Discord, Slack ve Bluesky doğrudan kenar çubuğuna entegre edilerek mesajlaşma platformlarına hızlı erişim sağlandı.

Opera, masaüstü tarayıcısı Opera One için yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni güncelleme ile birlikte Discord, Slack ve Bluesky doğrudan tarayıcının kenar çubuğuna eklendi.

Opera One tarayıcısının kenar çubuğuna Discord, Slack ve Bluesky doğrudan entegre edilerek bu platformlara daha hızlı erişim sağlandı. Kullanıcılar artık bu platformlara ayrı uygulamalar açmadan veya yeni sekmeler kullanmadan ulaşabilecekler. İşte detaylar!

Kenar çubuğunda daha fazla platform: Discord, Slack ve Bluesky!

Yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp, Instagram ve Telegram gibi daha önce eklenen mesajlaşma uygulamalarına yeni platformlar da dahil edildi. Kullanıcıların bu entegrasyonları etkinleştirebilmesi için Opera One’ın en son sürümünü yüklemeleri gerekiyor olacak. Güncelleme sonrasında, kenar çubuğunun altındaki üç noktalı menüden Kenar Çubuğu Ayarları Menüsü’ne girerek Discord, Slack ve Bluesky’ı aktif hale getirmek mümkün.

Opera One, modüler yapısıyla öne çıkıyor. Tarayıcı, sekmeleri otomatik olarak gruplandıran Tab Islands özelliği ile organize bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda ChatGPT destekli Aria AI asistanı ile web üzerinden gerçek zamanlı bilgiye erişim sağlanabiliyor ve içerik oluşturma desteği sunuluyor. Bunlara ek olarak Opera One, yerleşik reklam engelleyici, ücretsiz VPN ve kişiselleştirilebilir dinamik temalar gibi özelliklere sahip.

Son güncelleme ile birlikte ise Interstellar ve Metamorphic adında iki yeni tema kullanıma sunuldu. Opera One’ın en güncel sürümünün Opera’nın resmi web sitesinden indirilebileceği belirtildi.