Opera'yı Daha Kullanışlı Hale Getirecek 7 İpucu

Opera, gerek hızıyla gerek VPN servisiyle gerekse AdBlocker'ıyla Chrome'dan sonra en çok tercih edilen tarayıcılardan biri. Biz de bu haberimizde belki daha önceden bilmediğiniz Opera'nın kullanışlı özelliklerini bir araya getirdik.

Opera, Google Chrome'un domine ettiği internet tarayıcıları sektöründe hayatta kalmayı başarabilen nadir tarayıcılardan biri. Tutarlı güncellemeler ve diğer tarayıcılarda bulamayacağınız özelleştirme seçenekleriyle Opera, kullanıcıların gözünde iyi bir yer edinmeyi başardı. Onca güncellemeye rağmen Opera'nın içinde fazla bilinmeyen özellikler mevcut. İşte bu özelliklerden 7 tanesini sizler için listeledik.

1. Opera'nın içinden ekran görüntüsü alabilirsiniz

Ekran görüntüleri yaşamamızın büyük bir parçası haline geldi. Opera kullanıcıları, tarayıcı içinden ekran görüntüsü almak için herhangi bir ekstra uygulamaya ihtiyaç duymuyor. Ekran görüntüsü alma işlemini Opera'nın içinde yer alan Snapshot özelliğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Snapshot'ı kullanmak için ya arama çubuğundaki kamera ikonuna basmalısınız ya da Ctrl+Shift+5 kombinasyonunu uygulamalısınız.

2. Anlık mesajlaşma uygulamalarınızı Opera ile bağdaştırıp kullanabilirsiniz

Opera, kişisel mesajlaşma hesaplarınızı ve uygulamalarınızı tarayıcıya bağlamanıza da olanak tanıyor. WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram ve VK gibi önemli mesajlaşma uygulamalarını tarayıcınızda kullanmak için, Ayarlar bölümünden Kenar Çubuğunu Yönet'e gelerek bu özelliği açmanız gerekiyor.

3. Anında arama yapma

Opera'nın sunduğu bir diğer özellik ise Anında Arama özelliği. Bu özelliği kullanmak için kenar çubuğundaki arama ikonuna tıklamalı veya Ctrl+Space kombinasyonunu kullanmalısınız.

4. Karanlık tema

Eğer Opera'nın tasarımını çok parlak bulduysanız veya internetle daha çok geceleri uğraşıyorsanız Opera'da karanlık tema seçeneği mevcut. Karanlık temayı aktifleştirmek için Ayarlar bölümünden Görünüm seçeneğine gitmeniz gerekiyor.

5. Akıllı metin seçme özelliği

Opera, genel metin seçme menüsünü değiştirdi ve birkaç ekleme yaptı. Yeni başlayanlar için, yabancı bir para birimi ile karşı karşıya kaldığınızda Opera, sizin için bu birimin ülkenizdeki karşılığını gösteriyor. Bunun dışında Bitcoin birimlerini de başarıyla dönüştürüyor. Ayarlar bölümünden dönüşmesini istediğiniz birimi de seçebilirsiniz.

6. My Flow özelliğiyle telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bağlantı kurun

Opera'yı hem telefonunda hem bilgisayarında kullananlar için tasarlanan My Flow uygulaması, iki cihazınızın arasında bağlantı kuruyor. Kurulan bağlantıyla iki cihaz arasında kolaylıkla kişi paylaşabilir, resim gönderebilir veya link paylaşabilirsiniz.

7. Hızlı erişim paneli

Hızlı erişim paneli, adres barına tıkladığınız zaman girdiğiniz sayfanın bir önizlemesini gösteriyor. Bu da bir sitede işinizi hallederken Google'da bir şey aramanız gerektiğinde çok işinize yarıyor. Bu özelliği Ayarlar menüsünün Hızlı Erişimi Yönet seçeneğinde bulabilirsiniz.

Opera'nın kullanışlı özelliklerini sıraladığımız listenin sonuna geldik. Sizce Chrome mu daha iyi yoksa Opera mı? Cevabınızı yorumlarda belirtmeyi ve daha fazlası için sitemizi takipte kalmayı unutmayın :)