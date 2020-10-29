Türkiye'de aktif olarak hizmet veren operatörler, Türk Telekom'un pasif altyapılarını kullanabilmek için harekete geçtiler. Şirketler, Türk Telekom'a yapacakları kira bedeli ödemeleriyle altyapıyı kullanıp, Türkiye'nin pek çok bölgesine fiber internet ulaştırmayı amaçlıyorlar.

Türkiye'de en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi olan fiber altyapı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Türkiye'de aktif olarak hizmet vermekte olan operatörler, Türk Telekom'un "pasif altyapı"sını kullanmak istiyorlar. Üstelik bu talep, yetkili mecralara da aktarılmış durumda. Eğer bu tür bir talep kabul görürse Türkiye'nin fiber altyapısı, çok kısa bir süre içerisinde görülmemiş bir hızla büyüyecek.

Türk Telekom'un pasif altyapısı, yer altında bulunan kablo kanalları anlamına geliyor. Operatör ve yatırımcılar, hali hazırda mevcut olan bu kanalları belirli bir kira bedeli karşılığında kullanıp, Türkiye'nin dört bir yanına fiber altyapı ulaştırmak istiyorlar. Sektör kaynakları tarafından yapılan açıklamalarda, bu tür bir talebin kabul edilmesinin, süreci ciddi anlamda hızlandıracağını söylüyorlar.

Türkiye'de hizmet vermekte olan operatörlerin böyle bir talepte bulunmalarının altında, oldukça makul bir neden yatıyor. Bu neden, tahmin edilebileceği üzere koronavirüs pandemisi sonucunda değişen koşullar. Öyle ki vatandaşlar, salgın sürecinde evlerine kapanıp, gerek eğitimlerini gerekse işlerini evlerden yürütmeye başladılar. Ancak yaşanan süreci hepimiz çok iyi biliyoruz. Yetersiz hızlardaki internet yeni hayatımızı her alanda etkiledi. Üstelik her geçen gün biraz daha dijitalleşen hayatın salgın sonrasında analog hale dönmesi pek de olağan görülmüyor.

Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir projesi vardı. "2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı" olarak isimlendirilen bu proje, 2023 yılına kadar "her yerden herkese genişbant" hedefine sahipti. Ancak Resmi Gazete'de de yer alan proje, ne yazık ki istenildiği gibi sürdürülemedi. Mevcut koşullar altında Türkiye'nin fiber altyapısının, 2023 yılında ülke geneline yayılması pek de mümkün görünmüyor.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, kısa bir süre önce Türkiye'nin fiber altyapısı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Önal, yaptığı açıklamalarda 314 bin kilometreye ulaşan fiber altyapı sisteminin kurulduğunu söylemişti. Ayrıca Önal'a göre 23.8 milyon hane, hali hazırda fiber internet kullanıyor. Ancak bu gelişmeler bile fiber altyapının yetersiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Operatör ve yatırımcıların talebi, Türkiye'nin internet geleceğini doğrudan etkileyebilecek gibi görünüyor.