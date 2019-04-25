Oppo, şık bir tasarıma ve güçlü bir donanıma sahip olan yeni orta seviye akıllı telefonu Oppo A9'u resmi olarak tanıttı.

Ülkemizde de resmi olarak satışlarını sürdürmekte olan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, A serisindeki yeni akıllı telefonu Oppo A9’u resmi olarak tanıttı. Yassı şeklinde kavis verilmiş damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan yeni Oppo A9, geçtiğimiz kasım ayında tanıtılan Oppo A7 modelinin üst versiyonu olarak geliyor.

MediaTek’in Helio P70 işlemcisinden güç alan Oppo A9, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile bellek kapasitesi konusunda herhangi bir eleştiriye açık kapı bırakmıyor. Android 9.0 Pie üzerine inşa edilen ColorOS 6.0 arayüzü ile çalışan cihaz, GameBoost 2.0 oyun modu sayesinde üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

Oppo A9 Özellikler

MediaTek Helio P70 işlemci, Mali-G72 MP3 GPU

6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı

6.53 inç Full HD+ IPS LCD

16 MP + 2 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4,020mAh batarya

Yeşil, beyaz ve mor olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan cihazın fiyatı 3100 TL civarında olacak. Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergileri de göz önünde bulundurursak cihazın Türkiye’ye gelmesi halinde 4000+ TL fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebilriz.