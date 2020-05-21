Oppo'nun kısa bir süre önce duyurduğu Ace 2 modelinin özel bir sürümü olan EVA'nın görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, telefonun arka kısmının nasıl görüneceğini açıkça ortaya koyarken diğer detaylarla ilgili bir ipucu sunmuyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Oppo, sektördeki yerini sağlamlaştırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Şirket, gerek piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar gerekse yaptığı PR çalışmaları ile tüm tüketicilere hitap etmeye çalışıyor. Şimdiyse Oppo cephesinde yeni ama kafa karıştıran bir gelişme yaşandı.

Oppo, kısa bir süre önce Ace 2 isimli yeni bir akıllı telefon modeli ile tüketicilerin karşısına çıktı. O dönemlerde, etkileyici özelliklere sahip olan bu modelin sınırlı sayıda üretilecek bir özel sürümünün daha olacağı da ifade ediliyordu. Şimdi, "EVA" olarak isimlendirilen bu özel sürümün tasarımı ortaya çıktı.

Oppo Ace 2 EVA böyle görünecek

Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Çin'in sosyal medyası Weibo'da yaptığı bir açıklamayla EVA'yı resmi olarak duyurmuştu. Ancak akıllı telefon ile ilgili bir detaya ne lansman sırasında ne de Yiren'in açıklamalarında değinilmemişti. Şimdi paylaşılan görsel ise bu akıllı telefonun nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Oppo'nun yakın bir gelecekte duyurmasını beklediğimiz Ace 2 EVA'nın teknik özellikleri ile ilgili hala bilmediğimiz bazı detaylar var. Aslında bu özel sürümün Ace 2'nin normal versiyonu ile herhangi bir donanım farkı içermesi beklenmiyor ancak yine de şirket, özel sürüm telefonunda bazı küçük değişiklikler yapabilir.